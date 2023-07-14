Подозревается в работе на ФСБ: задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

«Как утверждается, обвиняемый был одним из важнейших участников схемы поставки чувствительной электроники и боеприпасов американского производства для поддержки военных действий и разработки оружия в России, что нарушало экспортный контроль США, экономические санкции и другие уголовные законы, - заявил прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис. - Пусть это дело послужит примером: независимо от того, где вы находитесь, если вы нарушаете американский экспортный контроль или уклоняетесь от американских санкций, мы не успокоимся, пока вы не предстанете перед американским судом».

Пис поблагодарил Управление по международным делам Министерства юстиции и эстонские власти, в том числе Департамент полиции безопасности (КаПо) и Прокуратуру Эстонии за значительную помощь в сборе доказательств, аресте и экстрадиции Конощенка.

14 декабря 2022 года Министерство юстиции США объявило, что предъявит пятерым гражданам России и двум гражданам США обвинения по нескольким пунктам: в сговоре, контрабанде и нарушении экономических санкций. Один из подозреваемых, предположительно сотрудник ФСБ, был задержан Полицией безопасности (КаПо) в Эстонии.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые незаконно покупали и экспортировали строго регламентированную электронику, которая также может быть использована для разработки, например, ядерного и гиперзвукового оружия и других военных приложений.

Подозреваемый в работе на ФСБ Вадим Конощенок предположительно переправлял из Эстонии в Россию предметы американского происхождения, такие как электроника и военно-тактические боеприпасы.

Конощенок был задержан на границе с Эстонией в конце октября прошлого года, и среди его вещей было обнаружено 35 различных типов полупроводников и других электронных компонентов, а также тысячи 6,5-мм патронов американского производства, используемых в снайперском оружии.

В конце ноября прошлого года Конощенка вновь задержали на границе, на этот раз с примерно 20 коробками, в которых находились тысячи патронов американского производства. В сопроводительной документации говорилось, что в коробках должны быть автозапчасти. В связи с арестом Конощенка эстонские власти провели обыск на складе на имя сына Конощенка, а также обнаружили там боеприпасы.