Большинство жителей Эстонии не рекомендуют идти работать на их работодателя

Международное исследование удовлетворенности заработной платой показало, что 54 процентов жителей Эстонии не рекомендуют идти работать к своему нынешнему работодателю.
Согласно исследованию, 18 процентов жителей Эстонии рекомендуют своего нынешнего работодателя, а 28 процентов относятся к своему работодателю индифферентно.
51 процент опрошенных жителей Эстонии считают, что не получают справедливой заработной платы, а 19 процентов, что получают достойную заработную плату. 28 процентов респондентов не имели определенного мнения, а 1% считали, что им платят больше, чем они могли бы получить за свою работу.
Опрос проводила компания Alma Career, работающая в Эстонии, Латвии и Литве под брендом CV-Online. В опросе приняли участие 61 000 человек из 12 стран. Исследование проводилось в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Северной Македонии, Польше, Сербии, Словакии и Словении.