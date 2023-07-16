Большинство жителей Эстонии не рекомендуют идти работать на их работодателя

Согласно исследованию, 18 процентов жителей Эстонии рекомендуют своего нынешнего работодателя, а 28 процентов относятся к своему работодателю индифферентно.

51 процент опрошенных жителей Эстонии считают, что не получают справедливой заработной платы, а 19 процентов, что получают достойную заработную плату. 28 процентов респондентов не имели определенного мнения, а 1% считали, что им платят больше, чем они могли бы получить за свою работу.