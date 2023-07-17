Что означает выход России из зерновой сделки

По данным российского МИД, речь о переподключении «Россельхозбанка» к международной системе платежей SWIFT, возобновлении поставок запчастей и техники, транспортной логистике и страховании, а также о разблокировании «замороженных» активов российских компаний.

Что дала зерновая сделка и куда идет зерно

Зерновая сделка позволила Украине возобновить экспорт аграрной продукции морским путем. По данным ООН, за время действия сделки Украина экспортировала 32,8 миллионов тонн зерновых и масличных культур, в основном - кукурузу и пшеницу. Это больше половины общего объема сельхозэкспорта за прошлый сезон (58 миллионов тонн). Основным покупателем был Китай, на его долю приходится почти треть. Чуть меньше половины (44 процента) экспортировалось в страны с высоким уровнем доходов, большинство из них в Европе, а лидировали Испания, Италия и Нидерланды.

Страны с высоким средним уровнем доходов, к которым ООН относит КНР, экспортировали меньше, но примерно столько же, на втором месте - Турция. На долю пяти самых бедных стран - Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен - пришлось 2,5 процента. Эту цифру часто повторяет президент РФ Владимир Путин. По его словам, в случае выхода из зерновой сделки Россия готова поставлять им зерно бесплатно.

Россия тоже выиграла от зерновой сделки и меморандума с ООН, получив исключения из западных санкций для своего аграрного сектора, хотя и не во всем.

Какие последствия прекращения зерновой сделки