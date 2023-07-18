ВАЖНО! ⟩ Автобусные маршруты перекроены, дороги не откроются и к сентябрю

– Если транспорт станет комфортнее и горожане пересядут на него, это станет спасением от пробок.

– Что будет с автобусным терминалом в центре города? Какая роль ему отводится после ремонта?

– С середины августа в нем будет восстановлено автобусное движение. Терминал заработает в измененном виде. Вспомогательные маршруты, или линии малой загрузки, скорее всего, будут выведены за пределы терминала. Из него будут отправляться в разные концы города только автобусы основных линий. Информация обо всех изменениях поступит позже.

Терминал Виру – это один из важных транспортных узлов столицы, который ежегодно пропускает порядка трех миллионов пассажиров.

Одновременно взят курс на то, чтобы сосредоточить автобусные стоянки на окраинах города.

– Зачем нужна новая трамвайная линия?

– Ответов множество. Этот маршрут проходит через бурно развивающийся портовый район, где в перспективе появится порядка 7000 рабочих мест и новое жилье для 7000 жителей. Кроме того, ежедневно через Таллиннский порт проходит порядка 19 000 пассажиров.

– Неужели вы думаете, что все они пересядут на трамвай?

– Не обязательно все. Однако часть пересядет, если будет повышен уровень обслуживания общественным транспортом портовой зоны.

– Стоило ли совмещать капремонт важных дорожных артерий с текущим ремонтом объездных путей? Иначе было нельзя?