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Вагнеровцы заходят в Беларусь и закрывают главную базу в Краснодарском крае

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ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону.
ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону. Фото: Stringer

Наблюдатели сообщают о колонне из более чем ста транспортных средств. По данным украинской разведки, наемники прибывают в Беларусь разоруженными.

На территорию Беларуси из России зашла третья за последние дни группа наемников ЧВК «Вагнер».

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», колонна из более чем сотни транспортных средств с флагами РФ и ЧВК «Вагнер» была замечена при движении в направлении полевого лагеря в Могилевской области. Лагерь рассчитан на 5 000 человек.

Ранее Минобороны Беларуси сообщило, что вагнеровцы проводят тренировки белорусских военнослужащих. В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, было также ратифицировано соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военнослужащих.

По данным украинской разведки, вагнеровцы заходят на территорию Беларуси разоруженными.

Главная база ЧВК Вагнера в Краснодарском крае закрывается. Видео с таким заявлением опубликовали наемники.

После того как основатель компании Евгений Пригожин прекратил свой неудавшийся мятеж, в Кремле заявили, что он уйдет в Беларусь.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что вагнеровцы передали армии более 2000 единиц военной техники и вооружений.

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