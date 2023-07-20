АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Итоги мятежа Пригожина неутешительны для Запада и российских демократов

Андрей Кузичкин. Фото: Mihkel Maripuu

Путин консолидировал российские элиты и общество

Многие эксперты полагают, что режим Путина показал свою слабость в истории с мятежом, а рейтинг самого Путина снизился из-за нерешительности его действий. Кто так говорит, плохо знает Россию и российское общество. Эксперты не учитывают того, что Россия - страна-антипод. То, что в западной цивилизации преступно - в России поощряется, за что на Западе становятся героями, в России за это же сажают в тюрьму. Список отличий может быть бесконечным.

И когда европейские политологи самозабвенно утверждают, что народ российский не простит Путину его ложь о поддержке ЧВК «Вагнер» за счет средств госбюджета, я просто хочу напомнить, что Путин врет непрерывно уже 24 года. Но его рейтинг не упал даже тогда, когда он обещал никогда и ни за что не повышать пенсионный возраст, а потом взял и повысил его. Вы слышали, чтобы в путинской России чиновники, уличенные во лжи, уходили в отставку? Грех - соврать самому Путину, а соврать народу - норма. И самое ужасное, что народ российский эту чиновничью ложь принимает как норму.