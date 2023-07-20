АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Итоги мятежа Пригожина неутешительны для Запада и российских демократов

История России - это череда бунтов, народных восстаний, дворцовых переворотов и революций. Впрочем, в этом отношении история других стран мало отличается от российской. Однако уникальность России заключается в том, что результатом политических катаклизмов в этой стране, как правило, является общественный регресс. Если в Европе следствием революций стали свобода, равенство, демократия и рыночная экономика, то в России бунты и революции приводили к массовым казням, диктатуре и террору. Исключения бывали - например, август 1991 года, но в 1999 году контрреволюция победила постфактум.
Поэтому достаточно любопытно оценить результаты так называемого «мятежа Пригожина» и попытаться извлечь из них пользу.
Режим Путина оказался не готов к мятежу, но сумел мобилизоваться и защитить себя
Мы, наверное, так и не узнаем всей правды о событиях, случившихся в России 23-24 июня 2023 года. Какие цели преследовал Евгений Пригожин, более очевидно, чем то, кто именно стал организатором и вдохновителем «Похода справедливости» на Москву. Понятно, что ЧВК «Вагнер» оказалась жертвой острой конкурентной борьбы среди главных акторов кремлевской политики. Сокращение доходной части государственного бюджета России провоцирует войны за доступ к федеральным ресурсам. Аппетиты Евгения Пригожина оказались слишком большими: его фирма «Конкорд» и медиа-холдинг «Патриот» получали государственных заказов на десятки миллиардов рублей.
Более того, Евгений Пригожин, человек с криминальным прошлым и повадками уголовника, бросил вызов губернатору Петербурга Александру Беглову, намереваясь занять его кресло. Российская политическая элита - это закрытый клуб, и случайных людей с улицы, тем более - из колонии, где Пригожин провел девять лет, туда не принимают. Это в Африке, Сирии, Ливии и на Донбассе Евгений Пригожин был героем. А в политических интригах Кремля он играл роль лакея, попытался пробиться на вершину политического Олимпа, оказался в этом деле неискушенным и проиграл.
Колонну «мятежников» не давили танками, не атаковали десятками бомбардировщиков, не расстреливали в упор. Они сами сдались. Режим Путина действовал исподтишка: в заложники взяли семьи «мятежников», Пригожину объяснили, что он ошибся, а если будет в своих ошибках упорствовать, то всю оставшуюся жизнь проведет на зоне в качестве «опущенного», пока сам не утопится в сортире. Для бывшего зэка эта участь страшнее, чем стать жертвой наемного убийцы. Но вполне вероятно, что этой судьбы Пригожину не избежать.
Путин консолидировал российские элиты и общество
Многие эксперты полагают, что режим Путина показал свою слабость в истории с мятежом, а рейтинг самого Путина снизился из-за нерешительности его действий. Кто так говорит, плохо знает Россию и российское общество. Эксперты не учитывают того, что Россия - страна-антипод. То, что в западной цивилизации преступно - в России поощряется, за что на Западе становятся героями, в России за это же сажают в тюрьму. Список отличий может быть бесконечным.
И когда европейские политологи самозабвенно утверждают, что народ российский не простит Путину его ложь о поддержке ЧВК «Вагнер» за счет средств госбюджета, я просто хочу напомнить, что Путин врет непрерывно уже 24 года. Но его рейтинг не упал даже тогда, когда он обещал никогда и ни за что не повышать пенсионный возраст, а потом взял и повысил его. Вы слышали, чтобы в путинской России чиновники, уличенные во лжи, уходили в отставку? Грех - соврать самому Путину, а соврать народу - норма. И самое ужасное, что народ российский эту чиновничью ложь принимает как норму.
Вы говорите, что Путин струсил и сбежал из Кремля? Но сейчас по всем каналам транслируются новости, что во время мятежа Путин находился в Петербурге, на яхте, и наблюдал за фестивалем «Алые паруса». Вот вам пример редкого хладнокровия российского президента! Он верил в свою армию и свой народ. Потому не ударился в панику. «Настоящий полковник!» - как пела Алла Пугачёва. А сейчас еще ФСБ проведет проверку, кто из бизнесменов или госчиновников напугался мятежа и пытался скрыться за границей. И на этом карьера трусливых предателей закончится.
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Оставшиеся чиновники и предприниматели еще плотнее собьются в стаю вокруг Путина. Не исключена отставка и некоторых высших военных чинов. Только случится это не сразу и пройдет незаметно, потому что Путин исключает для себя принятие решений под давлением. Это он считает проявлением слабости, а «Слабым быть нельзя - слабых бьют!» - такое высказывание Путина и лежит в основе его параноидального мышления и поведения, диктуя попытки самоутвердиться в качестве непревзойденно сильной личности и завоевателя.
«Путин переломил хребет завербованному США и украинской разведкой мятежнику Пригожину» - этот новый нарратив кремлевской пропаганды уже начали распространять по регионам члены партии «Единая Россия». А прощение, дарованное Путиным рядовым членам ЧВК «Вагнер» - это благородство и милосердие президента, от которого народ просто млеет.
Самое главное - Путин создал жупел внутреннего врага с лейблом «сторонник Пригожина». И теперь в России не исключен кратный рост числа доносов и обвинений в пособничестве ЧВК «Вагнер». Это может затронуть и чиновников разного уровня, и военнослужащих, и рядовых граждан.
Российская оппозиция должна более адекватно оценивать ситуацию в России
А еще - быть более разборчивой в выборе союзников в борьбе с путинским режимом. Конечно, Михаил Ходорковский и все, кто призывал Пригожина быстрее покончить с Путиным, крупно просчитались. Даже в пылу справедливой борьбы нужно сохранять трезвость мышления и не делать ставку на потенциальных диктаторов. Случись так, что Евгений Пригожин реально оказался бы хозяином Кремля, Россия бы утонула в крови и оказалась отброшена в эпоху сталинизма.
При этом война с Украиной не прекратилась бы, а приняла еще более ожесточенный характер, включая возможное применение ядерного оружия. Тот, кто надеялся на Пригожина, явно перепутал его кувалду с молотом Тора. А это большая разница. И, конечно, верить, что мятеж Пригожина сработает как триггер и Россия не сегодня-завтра развалится - простительно для людей, никогда не живших в России, но наивно для выходцев из России, знакомых с жизнью страны изнутри.
Европа должна избавиться от иллюзий, что режим Путина может разрушить мятеж или восстание народа
Режим Путина можно победить, только усилив внешнее санкционное давление и радикально увеличив военную помощь Украине.
Акция Пригожина показала, что народ не выходит на улицы, чтобы защитить Путина. Но и поддержать путчистов никто не спешит. Просто россияне верят, что у Путина есть армия и спецслужбы, которые справятся с любой бедой. А с «мятежниками» можно поболтать, сделать селфи, а потом пожалеть их - дураков, что ввязались в драку, которую все равно проиграют.
Максима «с сильным не борись, с богатым не судись» на уровне подсознания определяет стиль поведения россиян, чтобы избежать неприятностей. Общественная апатия в России достигла критической величины, и все импульсы на пробуждение гражданского самосознания тонут в болоте бытовых проблем и обычного страха потерять тот минимум благополучия, который гарантирует рядовому обывателю путинский режим. Так что ставку в разрушении путинского режима, угрожающего глобальной стабильности, можно делать только на победу Украины.
Но на сегодняшний день ЕС и НАТО очевидным образом предпринимают недостаточно усилий, чтобы Украина могла одержать победу. Ресурсов затрачено громадное количество, но не решены главные проблемы: введение полных, глобальных и всеохватных санкций против путинского режима. А то принимают десять пакетов санкций, а потом одиннадцатый пакет, чтобы заткнуть дыры в предыдущих десяти пакетах. Если двигаться такими темпами и зигзагами, дождемся и юбилейного - сотого пакета. А в это время тысячи западных компаний продолжают свой успешный бизнес в России.
И я, конечно, понимаю опасения руководства НАТО за судьбу оружия, переданного Украине. Но воевать палками и копьями против пушек и танков невозможно. А ждать от контрнаступления ВСУ успехов без применения боевой авиации - это лотерея, в которой выигрыш возможен, но шанс его - 1 к 10 000.
Но есть от «мятежа» Пригожина и два несомненных плюса: разрушение военной инфраструктуры ЧВК «Вагнер» в Африке, на Ближнем Востоке и Венесуэле резко ослабляет внешнеполитические позиции России и роняют авторитет Путина в глазах Китая. А уничтожение медиаимперии Пригожина «Патриот» пробивает брешь в стене российской пропаганды. Значит, зла в мире станет меньше. Хотя бы сегодня…