В минувший понедельник в столичном Пыхья-Таллинне на пожилую женщину упало дерево. Постадавшая с увечьями была доставлена в больницу. Городские коммунальщики провели экспертизу тополей на месте происшествия и пришли к выводу, что деревья спилены не будут, их ждет профилактичесая обрезка веток.
На женщину упало дерево. Таллиннские коммунальщики: досаднейший инцидент, но тополя спилены не будут
«Это крайне досадный инцидент, и мы желаем пострадавшей скорейшего выздоровления!», - говорится в комментарии главы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яана Тармака для Rus.Postimees.
Он сообщил, что в связи с произошедшим ведомство заказало у главного дендролога Таллиннского ботанического сада Олева Абнера экспертную оценку растущих по улице Рандла, 24а тополей.
«Учитывая значение тополей как тенистых деревьев, их ожидаемую продолжительность жизни, хорошее состояние стволов и основных ветвей, а также низкую вероятность падения из-за сильного ветра, проведенная экспертиза рекомендовала сохранить их», - добавил Тармак. Он уточнил, что для снижения риска облома ветвей снова необходимо провести обслуживание крон: обрезать сухие ветви и укоротить или спилить ветви, слабо прикрепленные к стволу, или поврежденные древесным раком.
Также глава столичных коммунальщиков подчеркнул, что отныне на территориях, находящихся рядом с автобусными остановками, рекомендуется ежегодно поддерживать кроны деревьев с наихудшим состоянием после полного распускания на них листьев.
«Город поставил целью сохранить как можно больше высокого озеленения, но, несомненно, безопасность людей превыше всего. В некоторых случаях для обеспечения безопасности или предотвращения распространения болезней необходимо спиливать деревья, но в случае с деревьями на улице Рандла все еще можно обойтись профилактической обрезкой. Соответвующие работы начнутся сегодня», - добавил Тармак.
Из комментария для Rus.Postimees также следует, что департамент приступил к анализу и оценке процессов, направленных на предотвращение несчастных случаев, связанных с состоянием деревьев, и на улучшение контроля за городским озеленением.
Яан Тармак отметил, что в ведении его учреждения на данный момент находятся 118 296 деревьев, растущих на транспортных землях Таллинна. За ними ведется систематический уход. Данные о вырубках и профилактических вырубках картографируются специалистом ведомства, информацию о засохших и опасных деревьях также сообщают районные администрации и горожане. В 2023 году на уход за деревьями и кустарниками в бюджете выделено 222 767 евро.
По словам чиновника, в среднем в год вырубается колоко 500 деверьев.
Между городом и Спасательным департаментом коммуникация организована так, что спасатели передают информацию о произошедших событиях оперативному дежурному МуПо, который регистрирует ее и при необходимости распределяет задания по различным городским службам.
В комментариях к видео в посте о пострадавшей женщине были упоминания, видимо, жителей Пыхья-Таллинна об обращении по вопросу опасных тополей в районную управу. По словам Тармака, последнее подобное обращение о деревьях на улице Рандла было зарегистрировано в сентябре 2020 года, и тогда на него ответили незамедлительно. Осенью 2020 года в ходе профилактических работ были обрезаны ветки тополей и уплотнены кроны деревьев для обеспечения безопасности зоны остановок общественного транспорта.