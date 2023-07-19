На женщину упало дерево. Таллиннские коммунальщики: досаднейший инцидент, но тополя спилены не будут

«Это крайне досадный инцидент, и мы желаем пострадавшей скорейшего выздоровления!», - говорится в комментарии главы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яана Тармака для Rus.Postimees.

Он сообщил, что в связи с произошедшим ведомство заказало у главного дендролога Таллиннского ботанического сада Олева Абнера экспертную оценку растущих по улице Рандла, 24а тополей.

«Учитывая значение тополей как тенистых деревьев, их ожидаемую продолжительность жизни, хорошее состояние стволов и основных ветвей, а также низкую вероятность падения из-за сильного ветра, проведенная экспертиза рекомендовала сохранить их», - добавил Тармак. Он уточнил, что для снижения риска облома ветвей снова необходимо провести обслуживание крон: обрезать сухие ветви и укоротить или спилить ветви, слабо прикрепленные к стволу, или поврежденные древесным раком.

Также глава столичных коммунальщиков подчеркнул, что отныне на территориях, находящихся рядом с автобусными остановками, рекомендуется ежегодно поддерживать кроны деревьев с наихудшим состоянием после полного распускания на них листьев.

«Город поставил целью сохранить как можно больше высокого озеленения, но, несомненно, безопасность людей превыше всего. В некоторых случаях для обеспечения безопасности или предотвращения распространения болезней необходимо спиливать деревья, но в случае с деревьями на улице Рандла все еще можно обойтись профилактической обрезкой. Соответвующие работы начнутся сегодня», - добавил Тармак.