МНЕНИЕ ⟩ Эксперт: на железнодорожных путях погибает больше людей, чем на дорогах

Большое количество велосипедистов предпочитают комфорт безопасности, сознательно игнорируя барьеры безопасности железных дорог, говорит генеральный директор общественной организации Operation Lifesaver в Эстонии.
Железнодорожные аварии недавно снова оказались в центре внимания так как в результате столкновения поезда с легковым автомобилем погиб четырехлетний ребенок. В свете таких трагических событий мы до сих пор ищем ответы на вопросы – почему так случилось, как возможно, что машинист не заметил поезд? Почему на переходе не установлены шлагбаумы, светофоры и т.п.?
Да, нам нужны ответы на эти вопросы, и совершенно по-человечески искать виновного с желанием восстановить чувство безопасности и верой в то, что с нами не могут случиться такие трагические события.
Хотя и существуют решения, позволяющие сделать железнодорожные и автомобильные переезды более безопасными, их реализация не всегда так проста, как хотелось бы, и требует рассмотрения в более повседневной ситуации.
На эстонских железных дорогах сотни железнодорожных переездов, в том числе малоподвижные дороги, так называемые дороги, проходящие между лесами, где прагматически нецелесообразно размещать элементы, регулирующие железнодорожный переезд, но которые по понятным причинам обсуждаются всякий раз, когда происходит авария.
Для участников дорожного движения комфорт важнее безопасности
Высокие эксперты, которые делают поверхностные анализы, могут утверждать, что виной тому халатность машиниста, который по непонятной причине не заметил поезд. Не говоря уже о том, как легко указать пальцем на владельца железнодорожной инфраструктуры, который по каким-то причинам не установил дополнительные средства обнаружения поезда или не позаботился об ограничении натиска природы.
В то же время, если мы честны с собой, самое простое и дешевое решение – это учитывать риски, осознавать риски и брать на себя 100% ответственность за принимаемые решения. Но многие ли из нас приходят к выводу, что они являются главными виновниками случившегося?
Скорее, это сложно и часто невозможно с человеческой точки зрения. Человеку свойственно хотеть разделить с кем-то бремя ответственности в случае какой-либо беды или аварии, будь то слепящее солнце, нуждающийся во внимании пассажир, инфраструктурная компания, не установившая все возможные системы безопасности, или представитель местной власти.
Выбор непрост и для компаний, использующих железные дороги. Машинисту может потребоваться до двух километров, чтобы остановить поезд. Чтобы предотвратить аварию, кроме тормозов, ему остается только использовать гудок и надеяться, что человек, пересекающий железную дорогу, услышит его и заметит приближение поезда.
Требования безопасности, установленные государством, выполняются и часто перевыполняются железнодорожными компаниями, но, к сожалению, это не остановило возникновение железнодорожных аварий.
Например, большое количество велосипедистов предпочитает комфорт безопасности, сознательно игнорируя защитные ограждения и дорожные знаки, установленные на железнодорожных переездах, которые обязывают велосипедистов пересекать железную дорогу рядом с велосипедом.
То же самое происходит с водителями автомобилей, которые игнорируют красный свет светофора на переездах или даже опущенные шлагбаумы - за год таких случаев бывает свыше восьмидесяти. Однако дополнительные вложения в безопасность, такие как светофоры, шлагбаумы опять-таки требуют миллионных денег налогоплательщиков, хотя и в этой области есть постоянные разработки.
На железнодорожных путях погибает больше людей, чем на дорогах
По данным Дорожного страхового фонда, в 2022 году в Эстонии произошло 31 404 страховых случая, из которых 1 701 случай квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие, сообщает Департамент транспорта Эстонии. В этих дорожно-транспортных происшествиях погибло 50 человек. В среднем каждое 34-е дорожно-транспортное происшествие заканчивалось смертельным исходом.
Всего на железной дороге произошло 17 различных происшествий, в которых погибло 5 человек, то есть в среднем в каждой третьей аварии погиб один человек.
Сравнивая эти цифры, мы видим, что вероятность гибели людей при железнодорожных авариях примерно в 10 раз выше, чем при дорожно-транспортных происшествиях. Отсюда можно сделать простой вывод, чтобы добраться домой живым и невредимым, следует быть как минимум в 10 раз внимательнее при переходе через железную дорогу.
Безопасные решения не разрабатываются одним чиновником в темной комнате, а помимо железнодорожных компаний, в этом процессе участвуют транспортные эксперты, представители государства и местного самоуправления. Все они также играют свою роль в формировании культуры безопасности дорожного движения.
Авария – это происшествие, когда невозможно было предотвратить то, что произошло. Ни машинист поезда, ни владелец железнодорожной инфраструктуры не могут предотвратить несчастный случай при пересечении железной дороги. Решение о переходе железной дороги по-прежнему принимается лицом, пересекающим железную дорогу. Таким образом, железнодорожная авария для многих является трагической случайностью, но для человека, принявшего решение перейти железную дорогу, не будучи уверенным в ее безопасности, это случай неосторожности, последствия которой могут необратимо изменить жизнь.
Человеку свойственно ошибаться, и все мы учимся на своих ошибках. К сожалению, железная дорога не всегда предоставляет такую возможность. Неважно, пересекаем ли мы железную дорогу будучи пешеходом, велосипедистом или водителем – мы должны помнить, что поезд всегда имеет преимущество проезда.
Мы всегда должны напоминать себе при переходе через железную дорогу, что решение о безопасном переходе железной дороги принимает человек, на которого мы каждое утро смотрите в зеркало.