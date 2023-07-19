МНЕНИЕ ⟩ Эксперт: на железнодорожных путях погибает больше людей, чем на дорогах

Железнодорожные аварии недавно снова оказались в центре внимания так как в результате столкновения поезда с легковым автомобилем погиб четырехлетний ребенок. В свете таких трагических событий мы до сих пор ищем ответы на вопросы – почему так случилось, как возможно, что машинист не заметил поезд? Почему на переходе не установлены шлагбаумы, светофоры и т.п.?

Да, нам нужны ответы на эти вопросы, и совершенно по-человечески искать виновного с желанием восстановить чувство безопасности и верой в то, что с нами не могут случиться такие трагические события.

Хотя и существуют решения, позволяющие сделать железнодорожные и автомобильные переезды более безопасными, их реализация не всегда так проста, как хотелось бы, и требует рассмотрения в более повседневной ситуации.

На эстонских железных дорогах сотни железнодорожных переездов, в том числе малоподвижные дороги, так называемые дороги, проходящие между лесами, где прагматически нецелесообразно размещать элементы, регулирующие железнодорожный переезд, но которые по понятным причинам обсуждаются всякий раз, когда происходит авария.

Для участников дорожного движения комфорт важнее безопасности