АВТОНАЛОГ ⟩ Экс-министр: пора понять, нужно ли каждой семье по два авто

– Пусть Таллинн сам решает этот вопрос.

Обращу внимание на другой момент. В Эстонии очень много автомобилей-призраков. В регистре числится примерно 202 000 таких авто.

– Как новый налог стимулирует людей избавляться от металлолома во дворах?

– Новый налог распространяется на все зарегистрированные машины. За автомобили-призраки тоже придется платить. Это позволит очистить от брошенных машин дворы, улицы и леса.

Очевидно, что чем больше в автопарке населения будет электромобилей, тем ниже будут доходы госказны от акцизов. Имею в виду перспективу в 5–10 лет.

– А как население пересядет на электромобили? Вы знаете, где продают экологичные авто по приемлемой цене? Все гибриды и электромобили слишком дороги!

– (Улыбается). Всегда нужно учитывать, во сколько обходится автомобиль за весь период эксплуатации. Например, новая Skoda Octavia стоимостью 28 000 евро, в случае покупки в лизинг на 5,5 лет, в конечном итоге обойдется в 47 000 евро.

– Вы призываете покупать старые машины? Например, Audi 80 (год выпуска: 1992) облагается налогом в 30 евро в год и еще 300 евро при регистрации, а за упомянутую вами Skoda Octavia придется платить 160 евро ежегодно и еще 900 евро при регистрации.

– Этого я не предлагаю. У горожан вообще-то есть альтернатива: общественный транспорт, такси, каршеринг и т.д. В конце концов пусть люди реально оценят, сколько они готовы платить за транспорт, и определятся, как быть дальше.