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АВТОНАЛОГ ⟩ Экс-министр: пора понять, нужно ли каждой семье по два авто

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Автоналог на фоне роста акцизов – не двойной налог
  • Взнос составит от 5 до 10% от стоимости машины
  • Собранные средства пойдут в общий котел

Автомобилисты готовятся платить новый налог: от 300 до 6000 евро при регистрации и ежегодно дополнительно от 30 до 400 евро. Насколько сильно ударит эконалог по карману среднего класса и малообеспеченных слоев населения?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экс-министр предпринимательства, член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ). Расчет налога подготовлен Минфином, входящим в зону ответственности Партии реформ.

Выдержки из беседы:

– Коалиция определилась с автоналогом. Сколько на этом можно будет заработать?

– По оценкам Минфина, в госказну поступит около 120 миллионов евро в год.

Налог должен мотивировать людей пользоваться автомобилями, менее вредными для окружающей среды. Во-вторых, налог поможет уменьшить загруженность городов машинами – все же таллиннцы знают, какова обстановка на дорогах столицы.

– Это ваш вклад в борьбу с пробками в Таллинне? Почему тогда столичному бюджету не достанется ни цента от нового автоналога?

– Пробки возникли уже до грандиозного ремонта. Количество автомобилей резко возросло.

С помощью этого налога мы просто поможем населению оценить, нужно ли каждой семье по два автомобиля.

Возможно, будет достаточно и одного.

– Какая часть налога пойдет на борьбу с пробками?

– Пробки – это не только про деньги.

– А деньги пойдут в общий котел – в госказну?

– Собранные от автоналога средства пойдут в общий котел. Проблему пробок в Таллинне пусть решает мэр столицы. Например, в Стокгольме и Лондоне есть прямой налог на пробки.

– То есть, вы предлагаете Таллинну на фоне повышения правительством многих налогов ввести еще муниципальный налог на пробки?

– Пусть Таллинн сам решает этот вопрос.

Обращу внимание на другой момент. В Эстонии очень много автомобилей-призраков. В регистре числится примерно 202 000 таких авто.

– Как новый налог стимулирует людей избавляться от металлолома во дворах?

– Новый налог распространяется на все зарегистрированные машины. За автомобили-призраки тоже придется платить. Это позволит очистить от брошенных машин дворы, улицы и леса.

Очевидно, что чем больше в автопарке населения будет электромобилей, тем ниже будут доходы госказны от акцизов. Имею в виду перспективу в 5–10 лет.

– А как население пересядет на электромобили? Вы знаете, где продают экологичные авто по приемлемой цене? Все гибриды и электромобили слишком дороги!

– (Улыбается). Всегда нужно учитывать, во сколько обходится автомобиль за весь период эксплуатации. Например, новая Skoda Octavia стоимостью 28 000 евро, в случае покупки в лизинг на 5,5 лет, в конечном итоге обойдется в 47 000 евро.

– Вы призываете покупать старые машины? Например, Audi 80 (год выпуска: 1992) облагается налогом в 30 евро в год и еще 300 евро при регистрации, а за упомянутую вами Skoda Octavia придется платить 160 евро ежегодно и еще 900 евро при регистрации.

– Этого я не предлагаю. У горожан вообще-то есть альтернатива: общественный транспорт, такси, каршеринг и т.д. В конце концов пусть люди реально оценят, сколько они готовы платить за транспорт, и определятся, как быть дальше.

– Из кармана среднего класса вынут всё, что ему обещают вернуть за счет повышения не облагаемого налогом минимума? Двойной налог – автоналог и растущий акцизный налог – съест ту разницу, которая возникнет за счет повышения безналогового минимума?

– Нужно смотреть на перспективу. Доходы от автоналога в 120 миллионов евро – это всего 0,3% от ВВП. Один налог ничего не изменит.

– Автомобилисты уже платят налог – акцизный. Теперь к нему добавится автоналог. Речь идет о двойном налогообложении автомобилистов?

– Речь идет о разных налогах. Да, автоналог неизбежен, так как автомобилисты пользуются дорогами, загрязняют окружающую среду и т.д.

– О какой заботе об экологии идет речь, если средний возраст машины серьезно вырастет? Новые машины станут обходиться слишком дорого.

– Во всем приходится искать компромисс. С одной стороны, нужно свести к минимуму ущерб от автомобилей для окружающей среды и заставить население склониться в пользу электромобилей. С другой стороны, у нас много довольно старых авто, и многие владельцы просто не могут позволить себе более новые модели (на старые автомобили будет распространяться более низкая ставка автоналогаприм.ред.).

– Почему высоким автоналогом облагаются даже электромобили? К примеру, за новую Tesla придет уплатить немалый налог: 820 евро при регистрации и 245 евро ежегодно. С другими марками – картина такая же. 

– Да, это так, потому что электромобили тоже изнашивают дорожное полотно и оказывают влияние на окружающую среду. Правда, это влияние меньше, чем от большого авто на бензине или дизеле. При расчете автоналога пришлось учитывать много разных факторов. Общая сумма налога составит от 5 до 10% от стоимости машины. Расчеты зависят от возраста, мощности и выбросов CO2.

– Первый платеж автовладельцам предстоит сделать в августе 24 года – на полгода вперед. Почему вы решили взимать налог заранее?

– Точно такая схема используется при оплате земельного налога.

– Если водитель за это полугодие успеет продать авто, ему компенсируют переплаченную сумму?

– Это будет зависеть от договоренностей между покупателем и продавцом.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: новый автоналог – удар по карману среднего класса? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: новый автоналог – удар по карману среднего класса? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Kermo Benrot
  • Коалиция определилась с автоналогом. Сколько на этом заработает государство?
  • Экологический налог на авто опасен для малоимущих?
  • Как отразится экоинициатива на среднем классе?
  • Средний возраст машин из-за налога вырастет? 
  • Какая часть налога пойдет на борьбу с пробками?
  • Почему налог хотят взимать заранее? Первый платеж в августе 24 года – за полгода вперед.
  • Сможет ли новый налог склонить покупателей в пользу более компактных и зеленых автомобилей?
  • Где продают экологичные и дешевые автомобили?
  • Союз автовладельцев намерен добиваться отмены налога. Реально ли это?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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