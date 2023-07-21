В волости Рыуге приняты меры по предотвращению распространения африканской чумы свиней

Чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, обнаруженной на свиноферме в волости Рыуге в Вырумаа, все содержавшиеся в хозяйстве 116 свиней были умерщвлены.
По словам главы Департамента сельского хозяйства и продовольствия южного региона Инге Сааво, свиньи были умерщвлены газом. «Животные были умерщвлены газом, а затем доставлены в AS Vireen в Вяйке-Маарья, где будут уничтожены туши», - сказала она.
По ее словам, работа в очаге болезни прошла без помех. «Мы благодарим ферму и партнеров по сотрудничеству за понимание и работу, проделанную в очаге болезни. Сейчас проводятся дезинфекция и очистка. После положенного периода ожидания можно будет продолжить свиноводство на ферме», - добавила Сааво.
На основании Закона о ветеринарии государство гарантирует компенсацию причиненного болезнью ущерба для покрытия расходов на животных, умерших и убитых после диагностики болезни животного или связанных с этим действий. Животноводу возмещается стоимость забитых и погибших в результате болезни животных, а также стоимость зараженных кормов и инвентаря, если животновод выполнил все требования.