Помимо пшеницы, мир испытывает нехватку и другого важнейшего зерна

Выход России из соглашения по зерновой сделке и обстрел украинских портов уже привели к нехватке продовольствия в развивающихся странах. Теперь Индия в одночасье запретила экспорт риса, что привело к росту цен на продовольствие и усилению его нехватки в более бедных странах.
Индия, на долю которой приходится более 40% мирового экспорта риса, запретила его экспорт на этой неделе. Цены на продовольствие в Индии резко выросли за последние месяцы, и запретом на экспорт правительство надеется сдержать рост цен, пишет CNBC.
В то время как цены на пшеницу на этой неделе выросли на 12%, цены на рис сначала поднялись на 7%. По мнению аналитиков, цены на рис, скорее всего, продолжат расти, поскольку Индия является вторым по величине экспортером риса в мире после Китая. Предполагается, что больше всего от запрета пострадают Бангладеш и Непал, поскольку обе эти страны являются основными экспортными направлениями для Индии.
Африканские страны также будут вынуждены поставлять рис из Таиланда или Вьетнама.