Помимо пшеницы, мир испытывает нехватку и другого важнейшего зерна

Индия, на долю которой приходится более 40% мирового экспорта риса, запретила его экспорт на этой неделе. Цены на продовольствие в Индии резко выросли за последние месяцы, и запретом на экспорт правительство надеется сдержать рост цен, пишет CNBC.

В то время как цены на пшеницу на этой неделе выросли на 12%, цены на рис сначала поднялись на 7%. По мнению аналитиков, цены на рис, скорее всего, продолжат расти, поскольку Индия является вторым по величине экспортером риса в мире после Китая. Предполагается, что больше всего от запрета пострадают Бангладеш и Непал, поскольку обе эти страны являются основными экспортными направлениями для Индии.