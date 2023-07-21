Правительство ЮАР согласилось арестовать Путина, если он когда-нибудь приедет в страну

Ордер запросили 17 июля - спустя два месяца после того, как департамент международных отношений ЮАР передал в Минюст страны ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, которого обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы убедить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. После того, как власти ЮАР 19 июля заявили, что президент России не приедет на саммит, оппозиционный «Демократический альянс» попросил суд обязать правительство арестовать Путина в любой момент, когда он приедет в страну. Как пишет News24, правительство согласилось с этим требованием.

«Демократический альянс» выпустил заявление, в котором назвал это своей заслугой.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в конце апреля, что его страна выйдет из-под юрисдикции Международного уголовного суда из-за несправедливого отношения МУС к некоторым странам, но спустя два дня власти назвали заявление президента ошибочным комментарием.