Партия реформ планирует выразить недоверие Кылварту из-за реорганизации автобусных линий

Партия реформ планирует в конце лета выразить недоверие в Таллиннском горсобрании мэру Михаилу Кылварту в связи с реорганизацией автобусных линий, от которой пострадали жители Пирита.
«Мы хотим жить в европейском городе и не согласны ни с закрытием автобусных линий для жителей Пирита, ни с тем, что горуправа видит больше проблем, чем предлагает решений по переходу на образование на эстонском языке, ни с хаосом в движении, - сказал председатель реформистской фракции горсобрания Пяртель-Пеэтер Пере. - Кылварт в управлении городом занимается микроменеджментом, под его руководством жизнь в столице подгоняют под Ласнамяэ».
Таллиннская горуправа решила, что автобус номер 5 с 1 августа будет вместо Метсакооли-теэ, как раньше, ходить до Прийсле, по маршруту Козе-теэ - Нарвское шоссе - Прийсле-теэ - Уссимяэ теэ до остановки «Прийсле».
Председатель Пиритаского районного собрания Каупо Нылвак заявил, что после вступления этих изменений в силу у жителей Вабаыхукооли-теэ, Рахвакооли-теэ, Пухкекоду-теэ и Келлука-теэ исчезнет возможность без пересадок добираться в центр города автобусом номер 5.
Кроме того, с 1 августа в Таллинне изменятся маршруты автобусов номер 6, 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 и 68.