Партия реформ планирует выразить недоверие Кылварту из-за реорганизации автобусных линий

«Мы хотим жить в европейском городе и не согласны ни с закрытием автобусных линий для жителей Пирита, ни с тем, что горуправа видит больше проблем, чем предлагает решений по переходу на образование на эстонском языке, ни с хаосом в движении, - сказал председатель реформистской фракции горсобрания Пяртель-Пеэтер Пере. - Кылварт в управлении городом занимается микроменеджментом, под его руководством жизнь в столице подгоняют под Ласнамяэ».