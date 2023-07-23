Яак Валге: безусловно, поднятие флага Эстонской ССР было продуманной акцией протеста

«EKRE не имеет никакого отношения к этой инициативе. Я думаю, что все эстонцы, вне зависимости от их мировоззрения, хотели бы, чтобы барельеф сталиниста и участвовавшего в депортациях писателя был снят. Я подчеркиваю, что снятие барельефа не означает “отмену” ценнейших трудов Юхана Смуула. Это две разные вещи», - написал Валге в заявлении для Postimees, которое он также опубликовал на своей стене в социальной сети.

По словам Валге, идея была не его, но он участвовал в планировании акции с самого начала.

«Накануне я опубликовал статью в Postimees, в которой охарактеризовал 21 и 22 июля 1940 года как дни коллаборационизма, которые следует отмечать каждый год, и заключил следующее: “Барельеф Юхана Смуула, который до сих пор украшает центр Таллинна, является как бы символом Эстонской ССР и коллаборационизма. Если он там действительно останется, то флаг Эстонской ССР можно там каждый год в эти дни”. Я сознательно пришел на поднятие флага, не скрывая своего лица», - пояснил Валге.

Он отметил, что поначалу давал обдуманно нелепые ответы звонившим ему в субботу журналистам, будто около пяти часов утра я спокойно гулял ночью по Cтарому городу, когда подошел мужчина с флагом Эстонской ССР, и я бескорыстно помог ему донести лестницу.