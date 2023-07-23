Яак Валге: безусловно, поднятие флага Эстонской ССР было продуманной акцией протеста

По словам депутата Рийгикогу, члена Консервативной народной партии Эстонии Яака Валге, поднятие флага Эстонской ССР на стене Дома писателей рядом с барельефом Юхана Смуула в Старом городе Таллинна рано утром в субботу было продуманной акцией протеста, чтобы дать понять общественности, что этому барельефу не место в центре Таллинна.
«EKRE не имеет никакого отношения к этой инициативе. Я думаю, что все эстонцы, вне зависимости от их мировоззрения, хотели бы, чтобы барельеф сталиниста и участвовавшего в депортациях писателя был снят. Я подчеркиваю, что снятие барельефа не означает “отмену” ценнейших трудов Юхана Смуула. Это две разные вещи», - написал Валге в заявлении для Postimees, которое он также опубликовал на своей стене в социальной сети.
По словам Валге, идея была не его, но он участвовал в планировании акции с самого начала.
«Накануне я опубликовал статью в Postimees, в которой охарактеризовал 21 и 22 июля 1940 года как дни коллаборационизма, которые следует отмечать каждый год, и заключил следующее: “Барельеф Юхана Смуула, который до сих пор украшает центр Таллинна, является как бы символом Эстонской ССР и коллаборационизма. Если он там действительно останется, то флаг Эстонской ССР можно там каждый год в эти дни”. Я сознательно пришел на поднятие флага, не скрывая своего лица», - пояснил Валге.
Он отметил, что поначалу давал обдуманно нелепые ответы звонившим ему в субботу журналистам, будто около пяти часов утра я спокойно гулял ночью по Cтарому городу, когда подошел мужчина с флагом Эстонской ССР, и я бескорыстно помог ему донести лестницу.
«Журналиста Delfi, который позвонил мне первым, эта версия рассмешила, и казалось, что он, по крайней мере, понял, что я намеренно проворачиваю такую аферу, в которую здравомыслящие люди поверят. Это должно было привлечь внимание СМИ, а в данном случае сразу все рассказать сразу показалось ненужным», - сказал Валге.
По его словам, акция прошла успешно, получив ожидаемое освещение в СМИ.
«На самом деле наибольший вклад в это внесла полиция, которая опубликовала снимки с камер и объявила о возбуждении уголовного дела на основании положения Закона о запрещенных символах. Это означает, что акция имеет еще одну дополнительную ценность, поскольку обращает внимание на то, насколько опасно предлагаемое расширение определения возбуждения ненависти», - заявил Валге.
По его словам, нигде в Пенитенциарном кодексе не указано, что флаг Эстонской ССР является запрещенным символом. Во-вторых, статья 151-прим Пенитенциарного кодекса гласит: «(1) Публичное демонстрирование символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, способом, который поддерживает или оправдывает эти действия, - наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом».
«Если кто-то думает, что флаг Эстонской ССР был вывешен для оправдания или поддержки акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, то этот человек совершенно не в своем уме. Однако барельеф Смуула - тот самый, против чего мы протестовали этой акцией, - может иметь отношение к оправданию этих преступлений», - добавил Валге.
По его словам, понятно, что если даже в таком простом случае можно смешивать понятия и смыслы, то создание правовой неясности в виде расширения понятия возбуждения ненависти позволяет начать жесткую дискриминацию тех, кто представляет взгляды, несовместимые с политикой правительства или господствующей идеологией.