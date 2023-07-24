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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Российская агрессия: «держите меня семеро, а не то…»

Postimees
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Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: VASILY FEDOSENKO/REUTERS
  • Под прицелом находятся как православные святыни, так и голодающие африканцы
  • Стратегия шантажа и запугивания не изменилась
  • Надо действительно закрыть границу с Россией для торговли

В ночь на субботу очередной российский ракетный обстрел разрушил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, несколько человек получили ранения и по меньшей мере двое погибли.

Некоторое время назад патриарх Константинопольский Варфоломей сказал Postimees, что ему грустно и больно из-за того, как патриарх Московский Кирилл с самого начала одобрил войну президента Владимира Путина. В то время как обычно церкви избегали как цель обстрелов, «православная» Россия сейчас показывает, что она не боится разрушать православные святыни.

Волна нападений на Одессу в первую очередь связана с выходом России из черноморской зерновой сделки . Нападения на Одесский порт подтверждают стремление разрушить инфраструктуру, необходимую для экспорта зерна. Стратегическая цель России - вызвать голод в Африке.

Стратегия Путина в отношении Запада с самого начала заключалась в шантаже и запугивании. Постепенно она становится менее убедительной, но от нее не отказались, наоборот – ставки растут. Западным гуманистам следует подумать о голоде, может, они одумаются и перестанут поддерживать Украину. Это примерный образ мышления Путина, а Кремль никогда не интересовался жертвами. В то же время это означает угрозу Европе новыми миграционными потоками через Средиземное море.

Но оказывается, что немалая часть зерна ушла и из Украины в Китай, из-за чего Россия рискует потерять поддержку ключевого союзника. Однако и Турция не может равнодушно смотреть, когда Россия, как и обещала, начинает бомбить зерновозы в Черном море.

«Я сошел с ума, держите меня семеро и выполняйте мои условия», – таково сообщение Кремля.

Та же цель у допущенного к размещению ядерного оружия в Беларуси и угрозы вагнеровцев вторгнуться в Польшу. В воскресенье это повторил белорусский диктатор Александр Лукашенко, встреча которого с Путиным в Санкт-Петербурге должна была добавить правдоподобности угрозам, ранее усиленным в СМИ.

Вероятно, это тоже относится к рубрике «держите меня семеро». Но нельзя исключать, что Россия, которая все больше и больше вмешивается в дела Украины, отчаянно ищет возможность устроить где-нибудь еще больший бардак. Делая это под эгидой вагнеровцев - в той мере, в какой они еще пока существуют - и через Белоруссию, Россия как бы пытается вытереть руки.

Жизнь и опыт научили нас, что мы не должны ни на секунду поддаваться кремлевскому шантажу. Шантаж должен привести к результату, противоположному ожидаемому.

В то время, когда Россия угрожает зерновым суднам и разрушает инфраструктуру украинских портов, нужно помнить, что, несмотря на санкции, в Россию все также поступают различные товары. Тоже через нашу границу. О том, как сельхозтехника, в том числе и зерноуборочные комбайны, попадают в Россию через Эстонию, писал недавно южноэстонский Postimees. Пора бы задуматься о полном закрытии такой торговли.

Если Эстония, Латвия, Литва и Польша полностью закроют свои границы, то станет ясно, насколько серьезным было желание вагнеровцев «съездить на экскурсию» в Польшу. Более вероятно, что человек, который кричит «Держите меня семеро!», устанет и сдастся.

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