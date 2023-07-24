КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Российская агрессия: «держите меня семеро, а не то…»

Некоторое время назад патриарх Константинопольский Варфоломей сказал Postimees, что ему грустно и больно из-за того, как патриарх Московский Кирилл с самого начала одобрил войну президента Владимира Путина. В то время как обычно церкви избегали как цель обстрелов, «православная» Россия сейчас показывает, что она не боится разрушать православные святыни.

Волна нападений на Одессу в первую очередь связана с выходом России из черноморской зерновой сделки . Нападения на Одесский порт подтверждают стремление разрушить инфраструктуру, необходимую для экспорта зерна. Стратегическая цель России - вызвать голод в Африке.

Стратегия Путина в отношении Запада с самого начала заключалась в шантаже и запугивании. Постепенно она становится менее убедительной, но от нее не отказались, наоборот – ставки растут. Западным гуманистам следует подумать о голоде, может, они одумаются и перестанут поддерживать Украину. Это примерный образ мышления Путина, а Кремль никогда не интересовался жертвами. В то же время это означает угрозу Европе новыми миграционными потоками через Средиземное море.

Но оказывается, что немалая часть зерна ушла и из Украины в Китай, из-за чего Россия рискует потерять поддержку ключевого союзника. Однако и Турция не может равнодушно смотреть, когда Россия, как и обещала, начинает бомбить зерновозы в Черном море.

«Я сошел с ума, держите меня семеро и выполняйте мои условия», – таково сообщение Кремля.