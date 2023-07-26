П.И.ФИЛИМОНОВ ⟩ Ликвидация в Эстонии СМИ на русском языке не поможет людям в изучении эстонского

Есть люди, и некоторых из них я знаю лично, которые, условно говоря, не читают русских газет (хотел процитировать Булгакова, но вовремя удержался), потому что черпают информацию на государственном языке, на котором она, несомненно, представлена полнее, разнообразнее и, увы, как правило, интереснее. И постепенное вникание в суть эстонского инфопространства - пусть сначала на русском, но со временем уже и на эстонском - является одной из частей акклиматизации в стране, что ли, врастания в ее быт и культурную жизнь.

Тот, кто хочет выучить язык, обязательно его выучит

Не хочу здесь показаться каким-то поучающим додиком, но ведь правда: если ты захочешь выучить язык, ты его выучишь. Если тебе для этого нужны искусственные условия, рамки и ограничения, поставь их себе сам.

Но подумалось мне в связи с этой статьей на самом деле скорее вот о чем. В условиях военного времени, в которых мы живем, усилия государства по нивелированию влияния враждебной пропаганды, равно как и по организации контрпропаганды, прекрасно понятны. Но ведь рано или поздно это закончится, я надеюсь, мы будем жить в еще более прекрасной Европе будущего, и вот тогда снова возникнет вопрос (может быть) о вариативности нашего русскоязычного инфопространства.