П.И.ФИЛИМОНОВ ⟩ Ликвидация в Эстонии СМИ на русском языке не поможет людям в изучении эстонского

В последнее время нередко высказывается мнение, что мотивацию учить государственный язык в Эстонии подрывает широкая доступность нужной людям информации на русском и английском языках, в том числе и в выходящих на этих языках СМИ. Писатель П.И.Филимонов, однако, считает, что обилие источников информации на разных языках - это признак здоровой демократии, а стимулировать людей учить эстонский можно и без создания каких-то искусственных рамок.
Тут один понаехавший (не хочу никого обидеть, просто это слово нравится мне больше, чем неуклюжее «релокант», плюс отчего-то эмигрантами таких людей называть то ли не принято, то ли из осторожности еще не прижилось, - а вдруг все временно, вдруг Банкетный или Удмурт поубивают всех остальных и в соседней стране все переменится) написал мнение, что нужно бы русскоязычные медиа страны объединить с эстонскими на предмет а) равной конкуренции и б) скорейшего усвоения этими самыми понаехавшими эстонского языка.
В поглощении русскоязычных СМИ эстонскими никто не заинтересован
Утопичность этого предложения, как мне кажется, настолько очевидна, что не стоит особенно останавливаться на том, почему оно почти нереализуемо. Во-первых, к сожалению, значительная часть наших русскоязычных средств массовой информации играет по совсем другим правилам, нежели эстонские медиа. Во-вторых, думаю, что эстонскому потребителю информации это просто ну совсем не нужно.
Если совсем грубо, ни одна из сторон предполагаемого альянса в нем не заинтересована. Русские - думаю, именно из-за того, что конкуренция возрастет, и непрофессионализм станет заметнее (никакого перехода на личности, кто я такой, чистое теоретизирование). Эстонцы - потому что ну зачем нужны лишние траты на перевод туда и сюда? Что же касается языка, можно ведь постараться сделать так, чтобы в его выучивании возникла жизненная необходимость.
Автор понаехавшей статьи пишет, что в государстве нет условий для выучивания государственного языка, так как, мол, информацию можно получить на русском или на английском. Все так, да. Но это, опять-таки, исключительно с моей личной точки зрения, как раз признак здорового демократического государства. Язык потребления информации и угол ее преподнесения полностью зависят от выбираемого потребителем средства этой самой информации.
Есть люди, и некоторых из них я знаю лично, которые, условно говоря, не читают русских газет (хотел процитировать Булгакова, но вовремя удержался), потому что черпают информацию на государственном языке, на котором она, несомненно, представлена полнее, разнообразнее и, увы, как правило, интереснее. И постепенное вникание в суть эстонского инфопространства - пусть сначала на русском, но со временем уже и на эстонском - является одной из частей акклиматизации в стране, что ли, врастания в ее быт и культурную жизнь.
Тот, кто хочет выучить язык, обязательно его выучит
Не хочу здесь показаться каким-то поучающим додиком, но ведь правда: если ты захочешь выучить язык, ты его выучишь. Если тебе для этого нужны искусственные условия, рамки и ограничения, поставь их себе сам.
Но подумалось мне в связи с этой статьей на самом деле скорее вот о чем. В условиях военного времени, в которых мы живем, усилия государства по нивелированию влияния враждебной пропаганды, равно как и по организации контрпропаганды, прекрасно понятны. Но ведь рано или поздно это закончится, я надеюсь, мы будем жить в еще более прекрасной Европе будущего, и вот тогда снова возникнет вопрос (может быть) о вариативности нашего русскоязычного инфопространства.
Потому что думать об этом надо, и фантазировать на этот счет тоже надо. Потому что в идеальной стране, а разве не было бы идеалом каждого из нас в такой стране когда-нибудь чуть-чуть, но пожить, так вот, в идеальной стране медиа должны быть разнополярны. Не только озвучивать официальную позицию государства, но и оппонировать ей, почему нет, и оппонировать ей с самых разных позиций, включая, совсем уж в идеальной стране, и маргинальные (с этим у нас еще недавно был порядок, вспомните хоть - только если не читаете этого на ночь - господина Чаплыгина).
То есть, в идеале я бы хотел, чтобы в русскоязычном (в эстонском тоже, но мы сейчас не о нем) сегменте нашего инфополя было все: грубо говоря, правящая идеология, социализм, национализм, анархо-синдикализм, пастафарианство, секта свидетелей трамвая с иконой Яны Тоом; все, что официально не запрещено. Точно так же было бы очень хорошо, если бы в культурной части этого инфополя уживалось - или соперничало - все со всем, но преимущественно местного происхождения. То есть, информация о новых постановках театра «Эстония» соседствовала бы - или боролась бы за внимание читателя/зрителя - с информацией о концертах Томми Кэша, статья об эстонской премьере «Оппенгеймера» - с сообщением о выпуске очередного курса BFM; вот чтобы было что-то такое.
Новости из России не должны покидать рубрику «За рубежом»
Я понимаю, что в ситуации военной нестабильности в нашей части Европы это временно невозможно, но помечтать-то я могу. I have a dream, Joe, как говорили во время своих выступлений разнообразные застреленные потом политики и активисты (не то чтобы я хотел повторить их судьбу). Пусть цветут сто цветов, как вторили им откуда-то из вод Янцзы другие активисты, которые, кстати, возможно, и врали, потому что таковы особенности местной (для вод Янцзы) политической культуры.
Единственное, чего не хотелось бы больше никогда, это чтобы наше эстонское русскоязычное информационное поле вызывало малейшие подозрения в своей географической принадлежности. Особенно в части культуры. Информация из соседних стран нам, конечно, важна и интересна, никто не спорит, и никто не может отнять у потребителя новостей право на это самое потребление, но в разделе «международные новости», то есть, по всем существующим стандартам, насколько я понимаю, после новостей местных. Если вы, разумеется, понимаете, о чем я.