РЕЦЕНЗИЯ ⟩ Почему Россия воюет с современным миром?

Таким образом, территориальное расширение, немыслимое в XXI веке для развитых стран, остается для кремлевских деятелей самоцелью. Пространство для них стало важнее времени, которое начинает представлять угрозу для имперского режима, поскольку требует множества современных социальных и технологических трансформаций, а они опасны для удержания статус-кво.

В этом есть кардинальное расхождение нынешней России с бывшим СССР. Если официальная советская идеология апеллировала к «прогрессу», пусть и понимаемому в узких коммунистических рамках, то доктрина сегодняшнего Кремля - защита «традиционных ценностей», трактуемых весьма расплывчато. Фактически, путинская война против Украины - это лишь самый наглядный и трагический элемент его широкой «спецоперации» против современности. Главный враг Кремля в этой войне - современный мир этнокультурного и гендерного многообразия, энергетического перехода и «цифровых кочевников». Клика Путина стремится остановить продолжающееся развитие современных обществ, отбросить историю в прошлое.

Александр Эткинд уточняет свою позицию, проводя различие между двумя версиями современности. Первая, которую он называет палеомодерном, продолжает инерцию XIX и XX веков, когда развитие «виделось в еще большем сжигании энергии, в еще большем использовании ископаемого сырья». Этот подход он символически именует миром Левиафана, заключавшемся в глобальном соревновании империй. И противопоставляет его миру Геи, «зеленой современности», где «все ровно наоборот: прогресс измеряется уменьшением энергетических затрат за счет использования возобновляемых источников, гармонирующих с естественной природой».