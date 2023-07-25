Выяснилось, что произойдет с тысячей зараженных деревьев в Кадриорге

Опубликованное ERR заявление директора парка Кадриорг Айна Ярве о том, что в парке будет срублена тысяча деревьев, пораженных опасной болезнью, наделало много шума. Что же происходит на самом деле?
Ярве сообщил ERR, что 90 процентов вязов заражены голландской болезнью вязов или графиозом ильмовых, который буквально убивает деревья.
«Этот злополучный патоген теперь добрался до Таллинна и парка Кадриорг. Это американский подтип, который очень агрессивен по своей природе», - сказал Ярве. По высказанному им 21 июля мнению, в ближайшие пять лет большая часть вязов исчезнет из городского пейзажа Таллинна. Но так ли это?
Болезнь, угрожающая вязам двух видов – гладкому и шероховатому – в самом деле существует и распространяется в парке, но в настоящее время она обнаружена только у двух десятков деревьев, которые растут в более «дикой» части Кадриорга и не угрожают композиции парковых аллей, сообщили в управе города Таллинна.
«На данный момент у нас действительно есть информация, что в Кадриорге распространяется заболевание графиоз ильмовых, или "смерть вяза". Однако следует подчеркнуть, что на данный момент болезнью поражены два десятка деревьев, тогда как в Кадриорге насчитывается около 1000 вязов обоих видов. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, больные деревья необходимо вырубать. Ситуация, конечно, тревожная, но не столь трагичная: убрана будет только небольшая часть вязов», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
В настоящее время город Таллинн заказал ученым Эстонского университета естественных наук дополнительное обследование деревьев с подозрением на болезнь. Известно, что заболевание особенно хорошо распространяется в теплую погоду, когда температура держится выше 25 градусов.
«Голландская болезнь вязов не является совершенно новым явлением и также распространяется в близлежащих странах. Например, в Швеции подавляющее большинство вязов было срублено из-за поражения графиозом. В последние годы летние месяцы у нас очень теплые, что повысило агрессивность этого заболевания. Болезнь может быть не сразу видна, и, конечно же, мы вырубаем больные деревья только в случае крайней необходимости. Однако говорить, что болезнь поразила все вязы в Кадриорге, преждевременно», - изменил мнение директор парка Айн Ярве.
В парке Кадриорг растет около 9000 деревьев. Вяз гладкий и вяз шершавый растут в основном в диких местах рядом с глинтом и не являются частью аллей или других важных парковых композиций. В местах, где пораженные болезнью вязы растут отдельно от других деревьев, их заменят ивовыми или другими деревьями.