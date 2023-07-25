Выяснилось, что произойдет с тысячей зараженных деревьев в Кадриорге

Ярве сообщил ERR, что 90 процентов вязов заражены голландской болезнью вязов или графиозом ильмовых, который буквально убивает деревья.

«Этот злополучный патоген теперь добрался до Таллинна и парка Кадриорг. Это американский подтип, который очень агрессивен по своей природе», - сказал Ярве. По высказанному им 21 июля мнению, в ближайшие пять лет большая часть вязов исчезнет из городского пейзажа Таллинна. Но так ли это?

Болезнь, угрожающая вязам двух видов – гладкому и шероховатому – в самом деле существует и распространяется в парке, но в настоящее время она обнаружена только у двух десятков деревьев, которые растут в более «дикой» части Кадриорга и не угрожают композиции парковых аллей, сообщили в управе города Таллинна.

«На данный момент у нас действительно есть информация, что в Кадриорге распространяется заболевание графиоз ильмовых, или "смерть вяза". Однако следует подчеркнуть, что на данный момент болезнью поражены два десятка деревьев, тогда как в Кадриорге насчитывается около 1000 вязов обоих видов. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, больные деревья необходимо вырубать. Ситуация, конечно, тревожная, но не столь трагичная: убрана будет только небольшая часть вязов», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.