Райк о запрете полиции: если в Нарве остались люди, которые не понимают, какие в Эстонии порядки, им нужно об этом напомнить

«Я одобряю это решение. Если полиция приняла его, значит на то есть причины», - сказала Райк в интервью Rus.Postimees. Она добавила, что не знает, была ли в Нарве попытка организовать публичное мероприятие 26 июля. «Если в Нарве остались люди, которые не понимают, какие в Эстонии порядки, им нужно это напомнить».

26 июля 1944 года Красная армия захватила Нарву и немецкая оккупация заменилась на советскую. Во время СССР 26 июля отмечался как День освобождения Нарвы.

«Мы должны понимать, что 26 июня в Эстонии не является праздничным днем. Это день, когда одна оккупация сменила другую», - сказала Райк. По ее мнению, хотя у русскоязычного и эстоноязычного населения Эстонии всегда будет разное понимание этих событий, в сегодняшней Эстонии мы не можем относиться к этой дате как к празднику.

«В Нарве живут здравомыслящие люди, и я надеюсь, что они будут выполнять требования полиции», - заявила она. Райк также надеется, что завтрашний день пройдет в Нарве без эксцессов.

Сегодня полиция приняла решение запретить с 26 июля по 2 августа проведение в Нарве публичных собраний, если поводом для их проведения является празднование значимых для России памятных дней военной направленности.

За проведение запрещенного публичного собрания полагается денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года. Полиция будет задерживать людей, которые агитируют принимать участие в собрании или иным способом помогают в его организации.