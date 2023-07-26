Чиновники РФ ответили жителю Эстонии о КПП «Нарва-Ивангород»: туалетов нет, но вы держитесь!

В начале июня Rus.Postimees не раз писал о том, что на всех пограничных пунктах пропуска из Эстонию в Россию образовались многочасовые пробки, что создает проходящим пропускные пункты людям массу бытовых неудобств. Как выяснилось, один из недовольных граждан обратился по этому поводу с запросом в ФСБ РФ...