Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Чиновники РФ ответили жителю Эстонии о КПП «Нарва-Ивангород»: туалетов нет, но вы держитесь!

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Нарвская граница.
Нарвская граница. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В начале июня Rus.Postimees не раз писал о том, что на всех пограничных пунктах пропуска из Эстонию в Россию образовались многочасовые пробки, что создает проходящим пропускные пункты людям массу бытовых неудобств. Как выяснилось, один из недовольных граждан обратился по этому поводу с запросом в ФСБ РФ...

О проблемах с выездом из Эстонии в Россию очевидцы стали сообщать еще в понедельник, 12 июня. В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии Rus.Postimees подтвердили информацию о пробках, но уточнили, что неудобства спровоцированы действиями пограничного управления ФСБ РФ.

«Руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва подтвердил, что очереди есть. Руководитель погранпункта юго-восточной Эстонии Петер Маран также сообщил, что на погранпунктах Койдула и Лухамаа образовались большие очереди. С нашей стороны задержек нет, пограничники с российской стороны задерживают и досматривают более тщательно всех, кто въезжает и выезжает», - ответили нам в PPA.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх