Выезд из Эстонии в Россию существенно затруднен. ФСБ усилила контроль перед приездом Путина в Петербург

«Пешеходов обслуживают в первую очередь, поскольку много украинцев, их прогоняют через сканер и углубленный досмотр. Поэтому остальные стоят и ждут. Я вижу людей, замордованных вусмерть. То есть там обычные смены, нет усиления. Работают те, кто есть, с этим огромным пассажиропотоком», - рассказали очевидцы.



Согласно данным сервиса бронирования GoSwift, 13 июня в очереди на пересечение границы в Ивангороде остается 161 легковой автомобиль с задержкой прохода через границу в 9 часов по предварительному бронированию



В свою очередь в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии Rus.Postimees подтвердили информацию о пробках, но уточнили, что неудобства спровоцированы действиями пограничного управления ФСБ РФ.



«Руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва подтвердил, что очереди есть. Руководитель погранпункта юго-восточной Эстонии Петер Маран также сообщил, что на погранпунктах Койдула и Лухамаа образовались большие очереди. С нашей стороны задержек нет, пограничники с Российской стороны задерживают и досматривают более тщательно всех, кто въезжает и выезжает. О причинах этого можете попробовать получить комментарий у них», - ответили нам в PPA.