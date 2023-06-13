На всех пограничных пунктах пропуска из Эстонию в России образовались многочасовые пробки. Российские СМИ объясняют коллапс потоками беженцев. В PPA возложили ответственность за происходящее на российских пограничников.
Выезд из Эстонии в Россию существенно затруднен. ФСБ усилила контроль перед приездом Путина в Петербург
О проблемах с выездом из Эстонии в Россию очевидцы стали сообщать еще в понедельник 12 июня, когда в РФ отмечался государственный праздник в честь годовщины принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Причем проблемы возникли одновременно на всех автомобильных переправах между двумя странами, рассказал российскому изданию «Фонтанка.ру» петербуржец, который в этом убедился лично, когда вечером в понедельник сначала попытался выехать с семьей из Эстонии через пункт «Лухамаа - Шумилкино».
«Я увидел там очень много машин и, спросив у товарищей, понял, что это как минимум до утра. Мы поехали к погранпункту «Койдула - Куничина Гора», там оказалось ещё веселее. На КПП Эстонии там запускали в 6 вечера людей, которые приехали в 12 часов дня. Мы с супругой и дочкой по совету эстонской пограничницы поехали в Нарву, потому что там есть хотя бы электронная очередь. Не тут-то было. Записались на 22.00, система выдала, что очередь задерживается минимум на 6 часов. Я высадил дочь и жену, они прошли пешком», - цитирует негосударственное издание своего собеседника.
По данным «Фонтанки», очереди на границе связаны с потоком беженцев, «въезжающих в Россию через Псковскую область», а также из-за боязни диверсий и терактов в период проведения очередного ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум 2023 года пройдет с 14 по 17 июня), «поэтому проверкам уделяется больше внимания». Очевидцы рассказали изданию, что очереди есть и в обратную сторону в Псковской области «из-за потока беженцев, которых досматривают более тщательно».
«Пешеходов обслуживают в первую очередь, поскольку много украинцев, их прогоняют через сканер и углубленный досмотр. Поэтому остальные стоят и ждут. Я вижу людей, замордованных вусмерть. То есть там обычные смены, нет усиления. Работают те, кто есть, с этим огромным пассажиропотоком», - рассказали очевидцы.
Согласно данным сервиса бронирования GoSwift, 13 июня в очереди на пересечение границы в Ивангороде остается 161 легковой автомобиль с задержкой прохода через границу в 9 часов по предварительному бронированию
В свою очередь в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии Rus.Postimees подтвердили информацию о пробках, но уточнили, что неудобства спровоцированы действиями пограничного управления ФСБ РФ.
«Руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва подтвердил, что очереди есть. Руководитель погранпункта юго-восточной Эстонии Петер Маран также сообщил, что на погранпунктах Койдула и Лухамаа образовались большие очереди. С нашей стороны задержек нет, пограничники с Российской стороны задерживают и досматривают более тщательно всех, кто въезжает и выезжает. О причинах этого можете попробовать получить комментарий у них», - ответили нам в PPA.
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