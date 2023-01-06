В Санкт-Петербурге готовятся к ударам по аэродромам

После заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, которое он сделал в интервью американскому телеканалу ABC о том, что удары по военным объектам РФ будут происходить «все глубже и глубже» внутри России, полиция Петербурга пришла к тем, кто живет около военного аэродрома в городе Пушкин (южный пригород Санкт-Петербурга – прим.ред.). Об этом сообщает независимое издание SOTA.

«Силовики ходили по квартирам втроем и интересовались фактически проживающими в них людьми, обещая, что обязательно проверят полученную информацию. Эти действия, по словам полицейских, были вызваны необходимостью знать, кто проживает вблизи военного объекта», - сказано в публикации SOTA в telegram-канале.

Аэродром в Пушкине находится на расстоянии в 850 километров по прямой от границы с Украиной и в 10 километрах от гражданского аэропорта Пулково. На нем базируется армейская авиация ВС РФ. Там в том числе находятся вертолеты Ми-8, Ми-24 ВКС России. С сентября 2012 года на аэродроме Пушкин базируется Краснознаменная авиационная база армейской авиации ВВС России, там же располагается 20-й авиаремонтный завод минобороны РФ.



О том, что сотрудники полиции Петербурга переведены на особый режим службы из-за войны в Украине и приступили к регулярным подготовкам на полигонах, источники Rus.Postimees рассказывали в начале декабря, когда стало известно о подготовке второй волны мобилизации резервистов на войну.

Украина официально не комментирует удары по российским аэродромам в глубоком тылу. Летом беспилотниками неоднократно были атакованы военные аэродромы в Крыму. В конце декабря был повторно атакован военный аэродром Энгельс в Саратовской области. Именно оттуда взлетают стратегические бомбардировщики, которые наносят ракетные удары по украинским городам. В начале декабря этот аэродром был уже атакован беспилотниками. Атаке тогда же подвергся аэродром под Рязанью.

Ранее Кремль не смог ответить журналистам, насколько готова Москва и другие крупные российские города к возможным воздушным атакам. Дмитрий Песков заявил, что не обладает знаниями по этому вопросу.