Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, готова ли Москва к повторению инцидентов, которые уже неоднократно случались в российском тылу, когда дроны атаковали военные аэродромы РФ.
Кремль не интересуют вопросы защиты Москвы от воздушных ударов
Кремль не знает об уровне защищенности крупных российских городов, включая Москву, от атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Это стало известно после того, как пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову в четверг 29 декабря журналисты напомнили об ударах дронов по военному аэродрому в городе Энгельс Саратовской области. База самолетов стратегической авиации находится в 600 километрах от Украины.
«Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я все-таки переадресую вас в другие ведомства», - сказал Песков в ответ на вопрос о готовности российских городов к ударам с воздуха.
В ночь на понедельник на аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области второй раз за месяц была совершена атака с использованием беспилотника. Минобороны РФ признало гибель троих военнослужащих. В среду в соцсетях появились кадры и фотографии работы ПВО там же под Энгельсом, а губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что был уничтожен неопознанный объект.
Власти этого поволжского региона РФ утверждали, что регулярные атаки на военные объекты не представляют угрозы для жизни населения, а сообщения об эвакуации гражданских лиц являются ложными.
Ранее беспилотники атаковали российские аэродромы так же в Рязанской и Курской областях. В Минобороны РФ утверждали, что за атаками стояла Украина, которая использовала для этих ударов старые советские беспилотники.
Заявления Пескова о готовности российских городов к новым воздушным ударам прозвучали на фоне новой ракетной атаки ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины. Российские СМИ после этого сообщали об уничтожении дронов над территориями приграничных с Украиной российских регионов. Главком ВСУ Залужный заявил, что ПВО Украины сбили 54 из 69 запущенных российскими военными ракет.
Развязанная Путиным война в Украине продолжается уже 309 дней.