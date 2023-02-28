«Ковер снят» ⟩ После атаки дронов закрывали небо над Петербургом



Петербургское издание «Фонтанка.ру» опубликовало фотографии истребителей в небе над городом. Но через некоторое время кадры были удалены.

Истребитель в небе над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года во время введения режима «Ковер», когда было закрыто воздушное пространство из-за обнаружения НЛО на фоне сообщений о массовой атаке дронов на приграничные с Украиной регионы РФ. Фото: скриншот fontanka.ru

По данным петербургских журналистов, из-за ЧП аэропорт Pulkovo задержал на вылет сразу шесть рейсов: в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Кировск и два в Сочи. Летевший в Пулково FV 6018 покружил над Новгородской областью и развернулся в аэропорт вылета, приземлившись в подмосковном Внуково. Российские военные на запросы «Фонтанки» о причинах переполоха не отвечают.

Около полудня по российскому времени аэропорт Санкт-Петербурга начал принимать гражданские рейсы. В Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербург «Фонтанке» подтвердили, что небо открыто.

«Да, "Ковер" снят», - ответил оператор.



Источник издания в Минобороны РФ подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО.



«Все как в прошлый раз», - сказал собеседник, намекая на вышеописанный инцидент в небе над Лодейным полем.



Rus.Postimees в начале января сообщал, что власти Санкт-Петербурга готовятся к ударам по аэродромам после заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что удары по военным объектам РФ будут происходить «все глубже и глубже» внутри России. Тогда петербургская полиция начала обходы граждан, живущих около военного аэродрома в городе Пушкин (южный пригород Санкт-Петербурга – прим.ред.).