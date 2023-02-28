Небо над Санкт-Петербургом закрывалось для гражданской авиации. Аэропорт Пулково переставал принимать и отправлять самолеты. По неофициальным данным, это было связано с ночными атаками дронов на приграничные с Украиной регионы РФ.
«Ковер снят» ⟩ После атаки дронов закрывали небо над Петербургом
Двести квадратных километров неба несколько часов были закрыты над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью утром, во вторник. О странностях изначально стало известно из данных сайта Flightradar24, который фиксирует онлайн ситуацию в воздушном пространстве.
Ресурс показывал, что множество гражданских рейсов кружило около закрытого района, после перевода в зоны ожидания. Сообщалось о поднятии в воздух истребителей.
По данным издания Baza, авиационные власти РФ вводили план «Ковер», который активируется при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
«Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район», - уточняет Telegram-канал издания.
Аналогичный режим в середине февраля вводился в отдельном районе Ленобласти, когда небо закрывалось над городом Лодейное поле на северо-востоке Ленобласти, у границ с Карелией.
Baza допускает, что 28 февраля закрытие неба может быть связано с массовой атакой беспилотников минувшей ночью. Об ударах беспилотников по приграничному с Украиной Белгороду сообщил местный губернатор. По его данным, упало сразу три БПЛА. Пострадавших среди людей нет, но повреждены автомобили и дома. Кроме того, в ночь на вторник была атакована нефтебаза «Роснефти» на юге России, в городе Туапсе, и приграничный район в Брянской области.
«По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра», - сообщает Baza.
Петербургское издание «Фонтанка.ру» опубликовало фотографии истребителей в небе над городом. Но через некоторое время кадры были удалены.
По данным петербургских журналистов, из-за ЧП аэропорт Pulkovo задержал на вылет сразу шесть рейсов: в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Кировск и два в Сочи. Летевший в Пулково FV 6018 покружил над Новгородской областью и развернулся в аэропорт вылета, приземлившись в подмосковном Внуково. Российские военные на запросы «Фонтанки» о причинах переполоха не отвечают.
Около полудня по российскому времени аэропорт Санкт-Петербурга начал принимать гражданские рейсы. В Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербург «Фонтанке» подтвердили, что небо открыто.
«Да, "Ковер" снят», - ответил оператор.
Источник издания в Минобороны РФ подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО.
«Все как в прошлый раз», - сказал собеседник, намекая на вышеописанный инцидент в небе над Лодейным полем.
Rus.Postimees в начале января сообщал, что власти Санкт-Петербурга готовятся к ударам по аэродромам после заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что удары по военным объектам РФ будут происходить «все глубже и глубже» внутри России. Тогда петербургская полиция начала обходы граждан, живущих около военного аэродрома в городе Пушкин (южный пригород Санкт-Петербурга – прим.ред.).
Обеспокоенность возникла после серии ударов по российским аэродромам в глубоком тылу. Летом беспилотниками неоднократно были атакованы военные аэродромы в Крыму. В конце декабря был повторно атакован военный аэродром Энгельс в Саратовской области. Именно оттуда взлетают стратегические бомбардировщики, которые наносят ракетные удары по украинским городам. В начале декабря этот аэродром был уже атакован беспилотниками. Атаке тогда же подвергся аэродром под Рязанью.
После тех атак Кремль не смог ответить журналистам, насколько готова Москва и другие крупные российские города к возможным воздушным атакам. Дмитрий Песков заявлял, что не обладает знаниями по этому вопросу.
Однако уже в середине января стало известно, что в российских мегаполисах начали развертывать системы ПВО. Крупные оружейные системы были установлены прямо на крышах зданий в центре Москвы и в лесопарковой зоне неподалеку.
После серии атак на военные объекты в Тверской и Саратовской областях в конце 2022 года, президент РФ Путин отменил все свои регулярные публичные мероприятия.
Эксперты объясняли Rus.Postimees, что нынешняя ядерная риторика Кремля и заявления о выходе РФ из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вместе с анонсом планов о возобновлении ядерных испытаний могут быть связаны именно с ударами беспилотников по базе стратегической авиации в городе Энгельс.
ОБНОВЛЕНИЕ в 12:04: Закрытие неба над Санкт-Петербургом 28 февраля было связано с тренировкой Минобороны РФ по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.
«В ходе тренировки отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», - цитируют российские СМИ объяснения военных.