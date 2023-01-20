В России системы противовоздушной обороны стали устанавливать в публичных местах. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» замечен на здании Минобороны в центре Москвы. Вокруг столицы появились комплексы С-400.
Фотофакт ⟩ Москва готовится к воздушным ударам: системы ПВО уже на крышах домов
Фотографии с комплексами «Панцирь-С», которые стали появляться в России уже не только около военных объектов в провинции, но даже на крышах домов в Москве, социальные сети обсуждают уже несколько дней.
A sure sign things are going well for #Russia:— Michael A. Horowitz (@michaelh992) January 19, 2023
A pantsir air defense system has been deployed on the roof of the Russian Ministry of Defense in Moscow
🙃 pic.twitter.com/2y6Xa81S32
Первые фотографии крупных оружейных систем на крышах Москвы появились еще в новогодние праздники.
Установки, предназначенные для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, заметны невооруженным взглядом на крыше главного офиса Минобороны РФ и днем, и ночью. Комплексы ПВО установлены не только на главном офисе Шойгу на Фрунзенской набережной Москвы, но и около административного здания в Тетеринском переулке возле метро «Таганская».
Комплекс ЗРПК «Панцирь» разрабатывалась в позднем СССР. Работы по его созданию были завершены в 1994 году. Система неоднократно модифицировалась и может применяться как в виде стационарных установок, так и мобильных, и на суше, и на воде.
Авторы пророссийского телеграм-канала «Военный осведомитель» отмечают, что подобные мероприятия «не проводились бы просто так», что означает - «военные опасаются возможного удара».
В начале года в сети появились фотографии, где якобы зафиксированы комплексы С-400 в Москве возле национального парка «Лосиный остров» и на полях Тимирязевской академии.
С-400 - российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, который был принят на вооружение в 2007 году. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых.
Обеспокоенные появлением такого оружия в центре мегаполисов, россияне теряются в догадках о причинах происходящего. Есть даже те, кто полагает, что подобные решения военного руководства РФ могут свидетельствовать о подготовке к ответному удару Запада после возможного применения тактического ядерного оружия в Украине. Однако никаких официальных комментариев после установки ЗРПК в Москве ни военные, ни светские власти РФ пока не дали.
«Думаю, что это сработала наша новость об испытаниях нашего комплекса с дальностью в тысячу километров. Дрон, - заявил в последнем эфире «Фейгин Live» бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. - Натовское вооружение [поставки которого в Киев увеличиваются] пока не предполагает дальности средств, способных достать до Москвы с территории Украины. Это реакция на изделия нашего ВПК. Изделия есть. Государственные испытания проходят».
13 января в Киеве было заявлено о завершении создания ударного беспилотника с дальностью полета более 1000 км. Дрон способен нести до 75 кг боезаряда. «Укроборонпром» выпустил первый образец и провел его испытания. Следующим этапом станет демонстрация возможностей беспилотника руководству Сил обороны, отмечала представитель предприятия разработчика Наталья Сад.
После серии российских массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины с наступлением нового 2023 года, правительства стран Запада стали принимать решения о начале поставок тяжелой военной техники ВСУ.
При этом еще ранее по военным объектам глубоко в тылу России были нанесены успешные удары дронами. Киев не подтверждал, что за этими атаками стоит ВСУ. Российские военные это заявили прямо. Удары наносились, в том числе, по авиабазе Энгельс в Саратовской области, где находятся бомбардировщики стратегической авиации ВС РФ. В том числе и оттуда регулярно взлетают самолеты для нанесения ракетных ударов по Украине.
По данным Moscow Times, удары по тылам РФ настолько напугали Кремль, что именно поэтому были отменены ежегодные публичные мероприятия Путина в конце 2022 года, в том числе большая итоговая пресс-конференция. Спецслужбы не смогли гарантировать Путину, что пресекут попытки новых диверсий в глубине страны, уточняет издание.
По данным близкого к силовым структурам РФ Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», российское руководство обеспокоилось безопасностью Москвы еще в октябре, когда беспилотник атаковал военный аэродром «Шайковка» в Калужской области. Этот аэродром находится всего в 250 километрах от Кремля. Якобы проверка цепи объектов «воздушного щита» столицы в Подмосковье показала неспособность защитить Москву, до которой от границы с Украиной около 850 километров.
Тем не менее, после очередной атаки по российским тылам в декабре 2022, года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не интересуется вопросами защиты Москвы от воздушных ударов.
В начале января стало известно, что к возможным воздушным ударам готовятся в Санкт-Петербурге. 17 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о резком увеличении численности армии и развертывании новых соединений, в том числе рядом с российско-эстонской границей.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 331 день.