Фотофакт ⟩ Москва готовится к воздушным ударам: системы ПВО уже на крышах домов

При этом еще ранее по военным объектам глубоко в тылу России были нанесены успешные удары дронами. Киев не подтверждал, что за этими атаками стоит ВСУ. Российские военные это заявили прямо. Удары наносились, в том числе, по авиабазе Энгельс в Саратовской области, где находятся бомбардировщики стратегической авиации ВС РФ. В том числе и оттуда регулярно взлетают самолеты для нанесения ракетных ударов по Украине.



По данным Moscow Times, удары по тылам РФ настолько напугали Кремль, что именно поэтому были отменены ежегодные публичные мероприятия Путина в конце 2022 года, в том числе большая итоговая пресс-конференция. Спецслужбы не смогли гарантировать Путину, что пресекут попытки новых диверсий в глубине страны, уточняет издание.