Назвавший Зеленского наркоманом политик Юргенсон вступил в партию Koos

С 24 ноября 2021 по 18 января 2023 года он состоял в EKRE. Из этой партии Всеволод Юргенсон был исключен, поскольку сделал публичные заявления, «которые не отражают взгляды или цели партии, значительно навредив тем самым имиджу EKRE».

В видеовыступлении Юргенсона, появившегося в соцсетях в январе этого года, политик говорил о том, что «налоги Эстонии идут на помощь Украине, и это странный выбор». По словам Юргенсона, помогать Украине местных политиков «заставляет Брюссель», а люди, в свое время проголосовавшие на выборах за Михаила Кылварта, должны пересмотреть свое решение.

«Поддержка эта разворовывается. Президент страны Украины - наркоман, - продолжает Юргенсон. - Я считаю, что это (помогать Украине - прим.ред.) бессмысленно. Это самая коррумпированная в мире страна. 99% того, что туда посылают, будет разворовано и продано».

«Юргенсон сделал публичные заявления, которые противоречат взглядам и целям партии. Этим он значительно навредил имиджу партии, - сказал тогда председатель партии Мартин Хельме. - EKRE однозначно поддерживает борьбу Украины за свою страну, народ и независимость. Многие члены партии прилагают личные усилия для поддержки Украины, собирая пожертвования и сами отвозя их в Украину».