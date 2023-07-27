Минкульт об изучении эстонского: надеемся, нам не придется требовать деньги с беженцев

В среду стало известно, что у Министерства культуры есть план выставить счета тем беженцам, которые без уважительной причины прекратили занятия по изучению языка. В то же время глава отдела культурного разнообразия министерства Ольга Сытник в комментарии Postimees выразила надежду, что лезть в кошельки иностранцев, получивших от Эстонии защиту, не придется.

«Мы надеемся, что возвращаемая государству сумма составит 0 евро, поскольку цель нового постановления – мотивировать получателей международной, в том числе временной защиты, успешно оканчивать бесплатные курсы эстонского языка», - сказала Сытник.

По словам Сытник, по состоянию на 24 июля этого года 5990 получателей временной защиты участвовали в бесплатном обучении начальному уровню эстонского языка или уровню А1, из них 5554 человека успешно его окончили. «2519 человек еще учатся, а 894 человека зарегистрировались на обучение и ждут начала новых курсов», - отметила она.