Виктор Левада о грозящей клубу опасности: я не собираюсь вести переговоры с преступниками

Публикуем обращение Виктора Левады:

«Футбольный клуб «Левадия» стоит на прочном фундаменте как в финансовом, так и в спортивном плане. Категорически опровергаю заявление в СМИ о риске банкротства, которое можно сравнить с рэкетом в стиле 90-х.

27 июля 2023 года Äripäev опубликовал статью «Миллионы, полученные в подарок, грозят обанкротить «Левадию», которая опирается на сведения, услышанные от людей, связанных с известными криминальными кругами Эстонии. Связь утверждений о банкротстве с криминалом прослеживается и в статье.

В статье рассказывается, как «группа, подавшая на этой неделе заявление о банкротстве футбольного клуба», пытается взыскать с футбольного клуба суммы, связанные с личным банкротством адвоката Рауля Маркуса, исключенного из коллегии адвокатов в прошлом году. Для таких требований нет законных оснований.

В статье совершенно необоснованное заявление о банкротстве названо брешью в финансах футбольного клуба, но оно все же основано на нарративе, предложенном злоумышленниками. Размещение многочисленных, запутанных и не связанных между собой утверждений под одним заголовком подстегивает фантазию в попытке ввести читателя в заблуждение.

Дело напоминает рэкет 90-х, когда крепкие парни требовали от предпринимателей так называемые деньги за крышу, угрожая расправой. Современной эту историю делает выжимка из причудливых псевдозаконных способов давления. Аналогичным образом действуют и телефонные мошенники, которые наживаются на простодушных жертвах - полиция часто предупреждает о них. Как и в 90-х, так и сейчас я не собираюсь договариваться с преступниками.

13 лет назад я пережил банкротство из-за резких изменений на рынке недвижимости. Футбольный клуб «Левадия» показывает отличные спортивные результаты, потому что не был связан с пострадавшим от обвала рынка недвижимости бизнесом.