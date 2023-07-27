Галерея и видео ⟩ Загадочные мост и река в самом центре Таллинна: их прошлое и будущее

На прошлой неделе в ходе реконструкции улицы Пронкси был обнаружен арочный мост через реку Хярьяпеа, которая когда-то протекала в этом месте. Вице-мэр Таллинна Владимир Свет заявил, что было принято решение его сохранить и законсервировать, чтобы будущие поколения при желании смогли его выкопать и экспонировать. Правильное ли это решение? Что об этом думают жители Таллинна? И что это за река, о которой многие ничего не знают?
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По мнению специалистов, плитняковый мост достаточно хорошо сохранился. Предположительно построенный в тот же период, что и Кадриоргский дворец (18 век) с ведущими к нему дорогами, сейчас мост находится под проезжей частью и трамвайными путями, поэтому экспонировать его, по мнению городских властей, не представляется возможным.