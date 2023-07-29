Напряженные дебаты после появления флага ЭССР на Доме писателей: действия депутата будут иметь последствия

Неожиданным для всех стало появление в Яака Валге с лестницей, чтобы повесить флаг Эстонской ССР на стену Дома писателей. Такой поступок вызвал бы негодование, даже если бы преступником был кто-то менее известный, чем член Рийгикогу.

В последнее время возникли ожесточенные дискуссии относительно барельефа писателя Юхана Смуула, который сохранился на стене Дома писателей и представляет символ советской эпохи. Возможно, мотив акции, в которой участвовал политик, и был понятен, но в итоге получилась ситуация, когда на стене одного из центральных зданий города оказались два очень сильных символа оккупационного периода.

Юку-Калле Райд, ранее прославившийся провокационными действиями, рушащие границы хорошего вкуса, такими как раздача футболок с лозунгом «Коммуняк в печь!»), полагал, что его коллега из парламента добивался внимание СМИ, но в итоге навредил самому себе необдуманными действиями. Он не смог добиться желаемого результата, хотя и имел большие амбиции. Возможно, это действительно так, но Яак Валге – человек, которому уж точно не нужна лишняя слава.

Историки часто резко критикуют работу друг друга, а похвала дается нелегко. Тем не менее, исследование Яака Валге об экономике первого периода Эстонской Республики всеми считается золотым стандартом.

Выделена его книга «Простое применение» о стабилизации экономики Эстонской Республики в 1918-1924 годах, которая каждому неисторику также может быть чрезвычайно интересна для прочтения.