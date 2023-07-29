Напряженные дебаты после появления флага ЭССР на Доме писателей: действия депутата будут иметь последствия

Если такой хороший человек поднимает флаг Эстонской ССР, он бездумно подает глупый пример
Лишь немногие умеют исследовать и писать историю на высоком уровне, и Яак Валге входит в их число. Однако перформанс также рождается только тогда, когда человек думает, прежде чем броситься в действие.
Неожиданным для всех стало появление в Яака Валге с лестницей, чтобы повесить флаг Эстонской ССР на стену Дома писателей. Такой поступок вызвал бы негодование, даже если бы преступником был кто-то менее известный, чем член Рийгикогу.
В последнее время возникли ожесточенные дискуссии относительно барельефа писателя Юхана Смуула, который сохранился на стене Дома писателей и представляет символ советской эпохи. Возможно, мотив акции, в которой участвовал политик, и был понятен, но в итоге получилась ситуация, когда на стене одного из центральных зданий города оказались два очень сильных символа оккупационного периода.
Юку-Калле Райд, ранее прославившийся провокационными действиями, рушащие границы хорошего вкуса, такими как раздача футболок с лозунгом «Коммуняк в печь!»), полагал, что его коллега из парламента добивался внимание СМИ, но в итоге навредил самому себе необдуманными действиями. Он не смог добиться желаемого результата, хотя и имел большие амбиции. Возможно, это действительно так, но Яак Валге – человек, которому уж точно не нужна лишняя слава.
Историки часто резко критикуют работу друг друга, а похвала дается нелегко. Тем не менее, исследование Яака Валге об экономике первого периода Эстонской Республики всеми считается золотым стандартом.
Выделена его книга «Простое применение» о стабилизации экономики Эстонской Республики в 1918-1924 годах, которая каждому неисторику также может быть чрезвычайно интересна для прочтения.
Но заслуживают внимания и другие его работы, например «Эстонский парламент 1917–1940: политическая история», которая была издана Национальной библиотекой в 2019 году – тогда же, когда сам Валге впервые был избран в Рийгикогу.
Хороший обзор политической мысли в Эстонии в первой половине 20 века дает работа Валге «Красные» о развитии взглядов марксистской интеллигенции.
Как политик Яак Валге выбрал сторону самого крупного противостояния первого периода существования нашей республики, которое произошло в 1934 году, когда глава государства Константин Пятс на несколько лет установил так называемая «эпоха молчания».
Будучи сторонником движения борцов за свободу и одной из самых ярких его фигур, Валге имеет достаточно причин, чтобы положить конец политике Пятса, который запретил движение и посадил его лидеров в тюрьму.
Коллеги называют Яака Валге страстным и очень преданным своему делу историком, который до конца ищет правду, хотя события, подобные тем, что произошли в политической жизни Эстонии в 1934 году, можно интерпретировать по-разному.
Когда была издана монография Магнуса Ильмъярве «Безгласная капитуляция», где в основном обвиняли нашего первого президента в потере свободы, Яак Валге снова прошелся по архивам в России и довел до общественности, что многие утверждения Ильмъярве не соответствуют первоисточнику.
Если даже такой уважаемый человек может проделывать подобные трюки, то могут быть и другие, которые готовые спровоцировать на дальнейшую импровизацию и обострение ситуации.
В качестве научного руководителя Государственного архива Яак Валге инициировал издание журнала по истории культуры Tuna в 1998 году, который превратился в рецензируемый научный журнал с международным распространением. Его исследовательские интересы также включают историческую демографию и историю глобализации.
Валге произвел на своих коллег по Рийгикогу впечатление эрудированного человека, хорошо разбирающегося в истории. Члены других фракций, которые работали с ним, не могут не похвалить компетентность в работе. Но акция с флагом стала для всех неожиданностью.
«Даже если это действие и имело какой-то элемент перформанса, мне кажется, ничто не помешает непатриотически настроенным людям совершать подобные действия в будущем», – отметил один из коллег. Вот в чем больше всего винят Валге, что если даже такой уважаемый человек может проделывать подобные трюки, то могут быть и другие, которые готовые спровоцировать на дальнейшую импровизацию и обострение ситуации.
Некоторые историки, встречавшиеся с ним раньше, говорили, что Валге также отличается упрямством, что если он уже принял решение, ничто не может его остановить. Также было сказано, что он может быть очень нетерпеливым с теми, кто выражает другие мнения и точки зрения. Кроме того, он высказал мнение, что некоторым деятелям бывшего СССР вообще не следует публиковать свои работы в Эстонии.
Но сам Яак Валге очень любит свободу слова и самовыражения, поэтому в первую очередь поделился с Postimees своей версией событий.
Юку-Калле Райд согласен с тем, что Валге – великолепная фигура как историк, с довольно ясным пониманием истории, он не склонен высказываться ни с одной стороны, ни с другой.
Коллега сказал о Валге, что он вполне академически обосновал свои взгляды, поэтому действия, связанные с флагом Эстонской ССР, казались странными. «Но этот барельеф Смуули, конечно, нужно убрать с Дома писателей», – заявил Райд.
«Поскольку Яак Валге очень умный человек, мое личное мнение о его поступке было таково, что это – преднамеренное действие, на что указывают и собственные объяснения Яака о том, что он пошел туда, чтобы держать лестницу!» – сказал Рейд.