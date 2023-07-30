Путин оправдал репрессии критиков во время войны в Украине

Во время пресс-конференции после саммита «Россия - Африка» Путину задали вопрос о политических репрессиях.

Корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников спросил российского президента об арестах оппозиционеров. В частности, он назвал Путину фамилии арестованного социолога Бориса Кагарлицкого, против которого возбуждено дело об оправдании терроризма за пост о взрыве на Керченском мосту; а также театрального режиссера Жени Беркович - ее арестовали по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля о россиянках, завербованных «Исламским государством».

Андрей Колесников задал вопрос: «Люди арестованы за записанные или произнесенные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас?! Или уже некоторые, знаете, думают, а может быть и 37-й год?»

В ответ Путин сказал: «Значит, у нас 2023-й. И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб, внутри страны… должен быть».

Путин несколько раз заявил, что не знает, о ком говорит Колесников. «Я фамилии эти слышу в первый раз. И не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали», - сказал он.