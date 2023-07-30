Путин оправдал репрессии критиков во время войны в Украине

Лидер российского режима Владимир Путин в субботу оправдал все более жестокие репрессии против инакомыслия в ходе вооруженного конфликта с Украиной.
Во время пресс-конференции после саммита «Россия - Африка» Путину задали вопрос о политических репрессиях.
Корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников спросил российского президента об арестах оппозиционеров. В частности, он назвал Путину фамилии арестованного социолога Бориса Кагарлицкого, против которого возбуждено дело об оправдании терроризма за пост о взрыве на Керченском мосту; а также театрального режиссера Жени Беркович - ее арестовали по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля о россиянках, завербованных «Исламским государством».
Андрей Колесников задал вопрос: «Люди арестованы за записанные или произнесенные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас?! Или уже некоторые, знаете, думают, а может быть и 37-й год?»
В ответ Путин сказал: «Значит, у нас 2023-й. И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб, внутри страны… должен быть».
Путин несколько раз заявил, что не знает, о ком говорит Колесников. «Я фамилии эти слышу в первый раз. И не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали», - сказал он.
«Но мы должны понимать, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, мы должны все соблюдать определенные правила. Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Может быть они и не заслуживают того, как с ними поступили. Я даже не знаю, как», - добавил Путин.
Колесников также спросил Путина, с чем связано его решение не ехать на саммит БРИКС в ЮАР.
В западной прессе обращали внимание, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России по обвинению в военных преступлениях, совершенных в Украине, и власти ЮАР, признающие полномочия МУС, были бы вынуждены его арестовать. В своем вопросе Колесников не упомянул ордер на арест, однако спросил, не связано ли решение отказаться от поездки в ЮАР с соображениями безопасности или нежеланием поставить в неудобное положение принимающую сторону.
На это Путин сказал, что и так поддерживает контакт с лидерами БРИКС, и добавил: «Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание здесь в России сейчас. Вот и все».
На прошлой неделе власти арестовали бывшего донецкого боевика и блогера-националиста Игоря Гиркина (Сртрелкова), который критиковал Путина, обвиняя его в «экстремизме».