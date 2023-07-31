KIK: планируемый налог на автомобили не подстегнул интерес к покупке электрокаров

По просьбе агентства BNS Центр экологических инвестиций сравнил количество заявок, поданных за последние два месяца. Трутин подтвердила, что за последние недели количество заявок не увеличилось.

На сегодняшний день на получение пособия покупки автомобилей с нулевым уровнем выбросов подано в общей сложности 402 заявки на сумму почти 1,6 миллиона евро.

В любом случае, возможность ходатайствовать о пособии остается открытой до тех пор, пока не будет выполнен бюджет данной меры. KIK оказывает поддержку до 1 августа 2033 года или до тех пор, пока не закончатся выделенные на пособия средства.

Общий объем меры поддержки составляет 8,5 млн евро, включая поддержку приобретения транспортных средств категорий М1 и N1 для физических и юридических лиц. В обоих случаях сумма поддержки составляет почти 3,9 млн евро, также выдается дотация на покупку велосипеда с деревянным кузовом как физическим, так и юридическим лицам на сумму до 375 000 евро.

Размер субсидии на автомобиль составляет 4 000 евро для предпринимателя и 5 000 евро для частного лица. Дотация на велосипед с кузовом составляет 50 процентов от стоимости покупки, но не более 1 000 евро для юридического лица и 1 250 евро для физического лица. KIK удерживает подоходный налог с поддержки, выплачиваемой частным лицам.

Цена субсидируемого автомобиля может составлять до 60 000 евро, а цена фургона до 80 000 евро без НДС. Цена на водородные автомобили не ограничена. Субсидию на новое транспортное средство можно подать в течение двух месяцев после покупки транспортного средства и регистрации автомобиля в регистре Департамента транспорта.

19 июня Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект, на основании которого для значительной части эстонских транспортных средств будет установлен транспортный налог.

В намерении разработать законопроект намечены две возможные модели расчета налога. Первая модель в более широком смысле основана на глобальном и локальном воздействии автомобиля на окружающую среду во время производства, потребления и утилизации, а вторая - в более узком смысле, фокусируясь только на выбросах углекислого газа при использовании автомобиля.