Новоселов ответил Кааберма: к сожалению, забыли, кто вытащил важнейшие матчи на чемпионате Европы

В сборной Эстонии по фехтованию после интервью главного тренера Кайдо Кааберма порталу Delfi разгорелся скандал. Под огонь критики попали как олимпийская чемпионка Катрина Лехис, так и ее тренер Николай Новоселов. Накануне Новоселов поделился своим видением ситуации.
Новоселов прошелся по Кааберма, который на портале Delfi сказал, что, похоже, ошибся, комплектуя сборную, когда решил включить в состав Катрину Лехис.
«Если главный тренер сборной Эстонии может «возможно ошибаться», то что же тогда говорить обо мне. Так было бы проще всего ответить, но дела на самом деле куда серьезнее», - сказал Николай Новоселов.
«В статье подняты правильные вопросы. Но правильны ли тот, кто отвечал и ответы? Сезон завершен и сейчас самое время подвести итоги. На чемпионате мира Катрина действительно фехтовала хуже Гонконга. За результаты и плохие результаты в том числе ответственны только тренер и спортсмен. На вопрос почему так вышло, у меня в основном ответы имеются», - пишет Новоселов.
«Я был трусом и позволял различным факторам влиять на свои решения. Чего не хватало, так это смелости поступить так, как мы считаем правильным, и это помогло бы Катрине обрести уверенность в себе. Почему смелость? Потому что мы действовали по прописанным правилам, ради сохранения внутреннего климата в команде», — признается он.
Затем Новоселов поясняет причину плохих результатов.
«Катрина провела всего три индивидуальных соревнования, одно из которых она выиграла (чемпионат Эстонии). Но оно не было воспринято всерьез главным тренером. Первые международные старты Катрины были действительно осторожными: ей не хватало психологической уверенности, чтобы реализовать свой истинный потенциал. Психологическая составляющая выражалась в неверных решениях на дорожке. Но с каждым новым поединком уверенность росла, было видно, что мы движемся в правильном направлении и соревновательная практика работает в нашу пользу», — пишет он.
Затем он продолжает:
«После двух этапов Кубка мира мне стало понятно, с чем нужно работать, были намечены соответствующие планы. К своему удивлению, Катрина получила от главного тренера приглашение в сборную. Еще большим сюрпризом стало известие о том, что приглашение только на командные соревнования, без права участвовать в индивидуальных. После долгой паузы в соревнованиях важно каждое выступление, поскольку только в условиях стресса можно понять, что работает, а что нуждается в доработке».
По словам Новоселова, это обсуждалось с главным тренером, при встрече было рассказано и о текущем положении дел.
«Решили, что все же примем предложение, что означало тотальную смену наших планов. На самом деле, я был против этого решения и у нас внутри команды шли дебаты, в ходе которых я принял решение все же участвовать. И за это неправильное решение только я должен посыпать голову пеплом».
На Катрине, как лидере сборной, лежит огромная ответственность за провал команды, признает Новоселов и добавляет, что если лидер команды не подходит для индивидуальных соревнований, то кому принадлежало решение взять ее в команду?
«Как я уже говорил выше, главный тренер был в курсе того, как у нас обстоят дела, собрание с ним длилось больше часа», - подчеркивает он.
«А теперь немного о деталях, приведенных в статье, - говорит Новоселов. – До командных соревнований главный тренер подтвердил, что девочки в очень хорошей форме. Вопрос, на основании чего он делал выводы и что могло произойти за два дня? Похоже, это останется риторическим вопросом».
«Главный тренер заменил Катрину, очень правильно, возможно, это стоило бы сделать уже раньше, когда стало видно, что спортсменка «испорчена» тренером и не может фехтовать, - парирует Новоселов. – Возможно, стоило обсудить со спортсменкой и тактику встречи. Например, на последнем чемпионате мира сборная Италии в матче за первое место заменила свою главную фехтовальщицу, обладательницу 13 медалей титульных соревнований. Потому что в двух предыдущих миниматчах она фехтовала хуже. Замена была очень правильной и итальянки стали чемпионками мира», - пояснил Новоселов.
Затем Новоселов обратился к комментарию Кааберма о фехтовании Лехис на чемпионате мира против США. Главный тренер команды сказал Delfi следующее: «Я поставил ее против американок, но вновь многое пошло не так», - сказал Кааберма. Ход матча показал, что Катрине больше не доверяют на дорожке.
«Спортсменка просидела более двух встреч на скамейке (по времени это больше двух часов) и за четыре минуты узнает, что должна вновь выйти на дорожку. Есть чему поучиться у более опытного товарища по команде, которая на одном соревновании просто отказалась от подобного предложения. Но если все же не быть саркастичным, то, несмотря на прошлую неудачу, спортсмен должен быть готов продолжить борьбу, даже если это очень сложно морально», - заметил Новоселов.
«История помнит, что фехтовальщики на рапирах могут творить чудеса на командных соревнованиях по фехтованию на шпаге (ОИ 2000). Но тут учитываются человек, голосование, стратегия команды и тактика. К сожалению, больше не помнят того, кто месяц назад на чемпионате Европы вытащил важные встречи. Тогда еще спортсменка не была испорчена тренером. Но несмотря на вышесказанное, я, прежде всего, смотрю на себя. Моя позиция заключалась в том, что Катрина не будет участвовать в командных соревнованиях без участия в индивидуальном турнире. Если она не достойна или не готова представлять Эстонию в индивидуальном зачете, то, безусловно, она не заслуживает и места в сборной страны. К сожалению, мне не хватило смелости принять это решение».
Новосёлов считает, что проявить себя в команде — очень правильное решение. «Спортсмен должен доказать, что достоин места в сборной. Место в сборной нужно завоевать. Но, конечно, есть исключения, и Катрина, безусловно, одно из таких исключений. Если когда-то станут известны критерии, по которым определяется, достоин ты места в сборной или нет, будет легче их соблюдать. К тому моменту мы сделаем выводы из своих ошибок и начнем их исправлять», — сказал тренер Катрины Лехис.
Итог своего длинного комментария Новоселов сформулировал таким образом:
«На прошлых соревнованиях главный тренер сказал, что выигрывает и проигрывает команда. Но в этой статье внятно сказано, кто на самом деле виноват. Я готов отвечать. Я это делал и раньше. Когда я был главным тренером мужской сборной Эстонии по фехтованию, ушел с этой должности, когда мы на чемпионате Европы заняли четвертое место, а на чемпионате мира не вошли в восьмерку лучших. Реальные шансы квалифицироваться на Олимпиаду были упущены и парни остались без финансирования», - вспомнил Новоселов.
«После серьезной травмы, которую получила Катрина, прошел год. Она пока еще не та спортсменка, которой является на самом деле – лучшая фехтовальщица мира. И еще немного уточню временной промежуток по поводу «незадолго до ОИ в Токио». Я начал работать с Катриной в 2019 году – за два года до Олимпиады в Токио. Что это – небольшой или наоборот, достаточно длинный отрезок времени – определяет каждый для себя сам», - завершил Николай Новоселов.