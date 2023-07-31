Новоселов ответил Кааберма: к сожалению, забыли, кто вытащил важнейшие матчи на чемпионате Европы

«Главный тренер заменил Катрину, очень правильно, возможно, это стоило бы сделать уже раньше, когда стало видно, что спортсменка «испорчена» тренером и не может фехтовать, - парирует Новоселов. – Возможно, стоило обсудить со спортсменкой и тактику встречи. Например, на последнем чемпионате мира сборная Италии в матче за первое место заменила свою главную фехтовальщицу, обладательницу 13 медалей титульных соревнований. Потому что в двух предыдущих миниматчах она фехтовала хуже. Замена была очень правильной и итальянки стали чемпионками мира», - пояснил Новоселов.

Затем Новоселов обратился к комментарию Кааберма о фехтовании Лехис на чемпионате мира против США. Главный тренер команды сказал Delfi следующее: «Я поставил ее против американок, но вновь многое пошло не так», - сказал Кааберма. Ход матча показал, что Катрине больше не доверяют на дорожке.

«Спортсменка просидела более двух встреч на скамейке (по времени это больше двух часов) и за четыре минуты узнает, что должна вновь выйти на дорожку. Есть чему поучиться у более опытного товарища по команде, которая на одном соревновании просто отказалась от подобного предложения. Но если все же не быть саркастичным, то, несмотря на прошлую неудачу, спортсмен должен быть готов продолжить борьбу, даже если это очень сложно морально», - заметил Новоселов.