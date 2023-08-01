Через Эстонию в Россию ввезли несколько ракет

Российское государственное информационное агентство ТАСС утверждает, что гражданин Украины ввез в РФ через Эстонию несколько переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».
Сообщение о том, что гражданину Украины 1972 года рождения ужесточили обвинение и добавили новые статьи уголовного кодекса России после ввоза в страну сразу нескольких ПЗРК «Игла», появилось на сайте госинформагентства ТАСС рано утром 1 августа с формулировкой «эксклюзив». Сотрудникам этого СМИ якобы удалось ознакомиться с материалами уголовного дела, которое расследуют сотрудники ФСБ.
Утверждается, что осенью 2022 года гражданин Украины Виктор Якушин ввез в Россию из Киева транзитом через Эстонию переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла». Первоначально уголовное дело расследовалось по части 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой). По этой статье мужчине грозило до 12 лет лишения свободы.
ПЗРК «Игла» (кодовое обозначение МО США и НАТО - SA-18 Grouse «шотландская куропатка») - советский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Комплекс разрабатывался в 70-е годы и был принят на вооружение в 1981 году. «Игла» находится на вооружении армии России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств, включая Болгарию, Боснию и Герцеговину, Вьетнам, Сербию, Словению, Хорватию, Черногорию, Польшу, Германию, Финляндию, Индию, Ирак, Малайзию, Сингапур, Сирию, Южную Корею, Бразилию и Мексику.
При этом, судя по сообщению ТАСС, мужчина не был задержан пограничниками. Если вся эта история не фейк, то контрабандист сумел добраться до российской столицы.
«Якушин был задержан сотрудниками ФСБ в Московской области и арестован в октябре 2022 года», - уточняется в сообщении.
Комментариев от Департамента полиции и погранохраны Эстонии пока не поступало.
Спустя девять месяцев после задержания чекисты слили приближенным журналистам детали развития этой истории. Изначальные 12 лет лишения свободы для этого гражданина Украины теперь могут обернуться сроком в 20 лет: арестованному добавили уголовных статей. Помимо контрабанды, мужчину обвиняют теперь в участии в террористическом сообществе (ч. 2 статьи 205.4 УК РФ - до пятнадцати лет лишения свободы), а также в приготовлении к теракту группой лиц (ч. 2 пункт «а» статья 205 УК РФ – до двадцати лет лишения свободы).
В ФСБ утверждают, что арестованный иностранец якобы действовал по заданию СБУ, ПЗРК у него было две штуки. Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны в Украине чекисты регулярно заявляют о разоблачении украинцев и агентов украинских спецслужб. В Киеве такие сообщения не комментируют.
Ранее в погоне за карьерным ростом сотрудники российской таможни задержали и добились ареста для украинца, которые въехал в Псковскую область из Латвии. Мужчину обвинили в контрабанде оружия и средств ведения разведки за пневматический пистолет и старинную фотокамеру.
«Эксклюзив» от ТАСС был опубликован сразу после очередной атаки беспилотниками по Москве. В ночь на 1 августа ударный дрон снова атаковал небоскреб в комплекс зданий «Москва-сити». В результате удара возник пожар на одном из этажей высотки. Этот же небоскреб, где располагаются офисы нескольких министерств российского правительства, был атакован в ночь на воскресенье. В понедельник Rus.Postimees поговорил с москвичами, о том как они относятся к продолжающимся ударам по российской столице.