Через Эстонию в Россию ввезли несколько ракет

Сообщение о том, что гражданину Украины 1972 года рождения ужесточили обвинение и добавили новые статьи уголовного кодекса России после ввоза в страну сразу нескольких ПЗРК «Игла», появилось на сайте госинформагентства ТАСС рано утром 1 августа с формулировкой «эксклюзив». Сотрудникам этого СМИ якобы удалось ознакомиться с материалами уголовного дела, которое расследуют сотрудники ФСБ.

Утверждается, что осенью 2022 года гражданин Украины Виктор Якушин ввез в Россию из Киева транзитом через Эстонию переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла». Первоначально уголовное дело расследовалось по части 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой). По этой статье мужчине грозило до 12 лет лишения свободы.

ПЗРК «Игла» (кодовое обозначение МО США и НАТО - SA-18 Grouse «шотландская куропатка») - советский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Комплекс разрабатывался в 70-е годы и был принят на вооружение в 1981 году. «Игла» находится на вооружении армии России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств, включая Болгарию, Боснию и Герцеговину, Вьетнам, Сербию, Словению, Хорватию, Черногорию, Польшу, Германию, Финляндию, Индию, Ирак, Малайзию, Сингапур, Сирию, Южную Корею, Бразилию и Мексику.