Избавляясь от убытков: Lux Express хочет закрыть маршрут Таллинн-Вильянди

Ссылаясь на искаженные рыночные условия за счет средств налогоплательщиков, Lux Express планирует закрыть убыточный автобусный маршрут Таллинн-Вильянди, пишет Sakala.
В конце июля компания подала соответствующее ходатайство в Министерство регионального развития и сельского хозяйства. Директор сети линий Lux Express Инес Пенса заявила в письме, что компания до истечения срока потребует аннулирования лицензии на междугородние перевозки, на основании которой курсирует автобус Таллинн-Пайде-Тюри-Вильянди. В последний раз автобус планирует отправиться из Таллинна 30 октября в 8:30 и 18:30, и из Вильянди в 7:00 и 15:15.
По словам Пенса, расходы на эксплуатацию маршрута в течение всего этого периода превышали доходы от продажи билетов. Она пояснила, что если билет на автобус Таллинн-Вильянди стоит около 12 евро на фоне резкого роста цен за последние полтора года, то цена билета на поезд осталась неизменной: 8,33 евро при предварительной покупке через интернет и 9,80 евро при покупке в поезде. Таким образом, разница между ценой билета на автобус и на поезд составляет 30 процентов.
«До пандемии коронавируса в начале 2020 года из Вильянди в Таллинн ежедневно ходило десять автобусов, а теперь, после закрытия линии Lux Express, ежедневно будут отправляться только четыре, - сказала Пенса. - Таким образом, субсидируемое государством железнодорожное сообщение, цена билета на которое искусственно удерживается ниже рыночного тарифа на автобусные перевозки, привело к тому, что за последние годы на маршруте Вильянди - Таллинн исчезло 60 процентов регулярных автобусных рейсов. В этих рыночных условиях, искаженных за счет денег налогоплательщиков, Lux Express не в состоянии продолжать обслуживать автобусный маршрут Таллинн-Вильянди».
Postimees ранее писал, что в прошлом году чистая прибыль Lux Express составила почти шесть миллионов евро, и спросил генерального директора компании Ингмара Рооса, что, кажется, дела еще никогда не шли так хорошо. «Можно по-разному измерять успех. С точки зрения прибыли прошлый год был действительно очень успешным. Но что меня радует больше, чем прибыль за один финансовый год, так это то, что после двух очень трудных лет коронакризиса люди снова начали ездить на наших автобусах вместо автомобилей», - ответил он.
Роос рассказал Sakala, что при разработке линии Таллинн-Вильянди компания в течение двух лет тестировала разные варианты, как конкурировать комфортабельному автобусу с поездом, имеющим сообщение с центром Таллинна.
«Мы получили очень положительные отзывы от тех, кто ездил с нами, но, к сожалению, нам не удалось достичь того количества пассажиров, которое позволило бы покрыть расходы на эксплуатацию маршрута даже в сезон, - сказал он. - В то время как на других наших маршрутах время отправления в определенные дни недели или в зимние месяцы является убыточным, маршрут Таллинн-Вильянди был убыточным во все месяцы. Продолжение убыточной работы на линии Вильянди за счет доходов от других линий подорвало бы нашу способность развивать остальную сеть, инвестировать в новые автобусы и условия труда».
Роос отметил, что Lux Express также изучила возможность сохранения линии за счет повышения цены билета и пришла к выводу, что повышение цены не привело бы к повышению рентабельности линии: по сравнению с поездом, разница в цене увеличилась бы еще больше.
Калью Хейнлехт, руководитель маршрутного отдела Вильяндиского региона конкурирующей компании Hansa Bussiliinid, заявил, что Hansa Bussiliinid выиграет от закрытия маршрута Lux Express, по крайней мере, в утренние часы. «В настоящее время наши отправления относительно близки: наши в 6.45, а их в 7. Это принесет нам больше клиентов, - сказал он. - Поэтому наш дневной автобус, который отправляется из Вильянди в 13:30, будет последним отправлением в этот день в направлении Таллинна. Тем, кто захочет ехать позже, придется добираться на поезде».