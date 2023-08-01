Избавляясь от убытков: Lux Express хочет закрыть маршрут Таллинн-Вильянди

Postimees ранее писал, что в прошлом году чистая прибыль Lux Express составила почти шесть миллионов евро, и спросил генерального директора компании Ингмара Рооса, что, кажется, дела еще никогда не шли так хорошо. «Можно по-разному измерять успех. С точки зрения прибыли прошлый год был действительно очень успешным. Но что меня радует больше, чем прибыль за один финансовый год, так это то, что после двух очень трудных лет коронакризиса люди снова начали ездить на наших автобусах вместо автомобилей», - ответил он.

Роос рассказал Sakala, что при разработке линии Таллинн-Вильянди компания в течение двух лет тестировала разные варианты, как конкурировать комфортабельному автобусу с поездом, имеющим сообщение с центром Таллинна.

«Мы получили очень положительные отзывы от тех, кто ездил с нами, но, к сожалению, нам не удалось достичь того количества пассажиров, которое позволило бы покрыть расходы на эксплуатацию маршрута даже в сезон, - сказал он. - В то время как на других наших маршрутах время отправления в определенные дни недели или в зимние месяцы является убыточным, маршрут Таллинн-Вильянди был убыточным во все месяцы. Продолжение убыточной работы на линии Вильянди за счет доходов от других линий подорвало бы нашу способность развивать остальную сеть, инвестировать в новые автобусы и условия труда».

Роос отметил, что Lux Express также изучила возможность сохранения линии за счет повышения цены билета и пришла к выводу, что повышение цены не привело бы к повышению рентабельности линии: по сравнению с поездом, разница в цене увеличилась бы еще больше.