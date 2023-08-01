Четверо детей погибло от рук военных в Украине в июле

«С 1 по 30 июля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 748 жертв среди мирного населения в Украине: 143 убитых (77 мужчин, 56 женщин, 2 мальчика, 2 девочки, а также 6 взрослых, пол которых пока не известен), и 605 раненых (239 мужчин, 221 женщина, 20 мальчиков, 15 девочек, а также 102 взрослых, пол которых пока не известен)», - гласит последняя сводка ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН подчеркивают, что наибольшее количество жертв фиксируется на территориях, которые контролирует Киев – 88% от общего числа жертв (125 убитых и 536 раненых). На территориях, оккупированных Россией в июле правозащитники ООН насчитали 18 убитых и 69 раненых.

Большинство жертв связано с взрывным оружием широкого радиуса действия – 96% (138 убитых и 577 раненых). Мины и взрывоопасные пережитки войны убили в июле пять человек и ранили двадцать.

Общее количество гражданских жертв превысило 26 000 человек.

«С 24 февраля 2022 года, когда началось крупномасштабное вооруженное нападение Российской Федерации, по 30 июля 2023 года УВКПЧ зафиксировало 26 015 жертв среди гражданского населения в стране: 9 369 убитых и 16 646 раненых».

УВКПЧ вновь отмечает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.