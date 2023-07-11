ООН подтверждает 9177 убитых и 15 993 раненых мирных жителей Украины с 24 февраля 2022 года. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) опубликовало подробные данные о жертвах войны.
Пятьсот тридцать пять детей убиты в Украине с начала полномасштабной войны
«C 24 февраля 2022 года, с момента начала широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации на Украину, до 30 июня 2023 года УВКПЧ зафиксировало 25 170 случаев гибели или ранения гражданских лиц в 1504 населенных пунктах Украины: 9177 погибших и 15 993 раненых», - сказано в материалах на сайте ведомства Верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка.
Реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц является значительно большим, поскольку многие сообщения все еще ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), отмечают в УВКПЧ ООН.
В ООН также сообщают о том, что сотрудники всемирной организации «получили информацию» о гибели шестерых взрослых (5 мужчин и 1 женщина) и шестнадцати раненых (2 детей и 14 взрослых, пол которых пока не удалось установить), на территории полуострова Крым. В УВКПЧ второй раз с начала полномасштабной войны сообщают о жертвах среди мирного населения на территории Российской Федерации.
«УВКПЧ также получило информацию в отношении 287 случаев гибели или ранения гражданских лиц, включая 58 погибших (30 мужчин, 21 женщина, 2 мальчика, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока не удалось установить) и 229 раненых (86 мужчин, 51 женщина, 11 мальчиков, 4 девочки, а также 4 ребенка и 73 взрослых, пол которых пока не удалось установить), на территории Российской Федерации», - гласит сообщение правозащитников.
Впервые о жертвах среди гражданских лиц на территории РФ в ООН сообщали в феврале 2023 года, накануне годовщины полномасштабного вторжения.
Наибольшее количество жертв среди гражданских лиц зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской и Луганской областях.
Наибольшее количество жертв среди гражданских лиц имело место в марте и апреле 2022 года. В дальнейшем эти страшные ежемесячные цифры снижались, но весной 2023 года снова начали увеличиваться.
Гражданские потери 2022 года в четыре раза превышают аналогичные цифры 2014 года, когда Россия начала прокси-войну на Донбассе. Девять лет назад, по данным ООН, в Украине погибли 2084 человека, в 2022 году – 8126.
Девять из десяти случаев ранения или гибели гражданских лиц вызваны применением взрывного оружия широко радиуса действия. От бомб, ракет и снарядов погибли 7653 человек, а еще 15 131 были ранены.
«С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 905 случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными пережитками войны (ВПВ): 293 погибших и 612 раненых», - сообщают в ООН о тех, кто является каждой десятой жертвой оружия на этой войне. Наибольшее количество жертв мин отмечается в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Черниговской областях.
Из 535 погибших детей 22 ребенка были убиты в результате срабатывания мин. 446 несовершеннолетних погибли от взрывного оружия с большой зоной поражения. 67 детей были застрелены из стрелкового оружия.
Среди убитых детей – 135 дошкольников (от новорожденных до семи лет).
Донецкая, Харьковская, Киевская, Луганская и Черниговская области – регионы Украины с наибольшим количеством детей, убитых военными и наемниками. Из 26 регионов Украины, которые контролировал Киев до полномасштабного вторжения российской армии, только в пяти областях нет подтвержденных случаев гибели детей от действий военных.
С начала 2023 года УВКПЧ ООН подтверждает убийство 51 ребенка. 185 несовершеннолетних были ранены с 1 января. Максимальное количество жертв среди несовершеннолетних отмечается в марте 2022 года: 242 убитых и 264 раненых ребенка.
В 2014 -2021 годах от рук участников вооруженного противостояния в Украине погибло 152 ребенка. В 2022-2023 годах были убиты 535 несовершеннолетних.
В конце 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отмечал, что в настоящее время у мирового сообщества нет механизма привлечения Владимира Путина к персональной ответственности за содеянное и происходящее.
Официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел в интервью Rus.Postimees подробно рассказывала о том, как собираются эти страшные цифры и для чего они будут нужны в будущем.
О том, что гражданских жертв войны намного больше, в интервью Rus.Postimees говорила жительница Харькова Анна Гин. Она рассказала, что из-за вызванных войной проблем резко выросла смертность среди пожилых людей и тех, кто не может сам о себе заботиться. Наша собеседница в 2022 году похоронила обоих родителей, которые формально не являются жертвами применения оружия.
17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в депортации украинских детей в Россию.