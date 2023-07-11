Пятьсот тридцать пять детей убиты в Украине с начала полномасштабной войны

Наибольшее количество жертв среди гражданских лиц зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской и Луганской областях.

Гражданские жертвы войны в Украине с 24 февраля 2022 года в цифрах по регионам Украины, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Наибольшее количество жертв среди гражданских лиц имело место в марте и апреле 2022 года. В дальнейшем эти страшные ежемесячные цифры снижались, но весной 2023 года снова начали увеличиваться.

Гражданиские жертвы войны в Украине с 24 февраля 2022 года в распределении по месяцам, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Гражданские потери 2022 года в четыре раза превышают аналогичные цифры 2014 года, когда Россия начала прокси-войну на Донбассе. Девять лет назад, по данным ООН, в Украине погибли 2084 человека, в 2022 году – 8126.

Гражданские жертвы в Украине в 2014-2023 годах, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Девять из десяти случаев ранения или гибели гражданских лиц вызваны применением взрывного оружия широко радиуса действия. От бомб, ракет и снарядов погибли 7653 человек, а еще 15 131 были ранены.

Количество гражданских жертв в Украине в результате применения взрывного оружия широкого радуса поражения, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

«С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 905 случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными пережитками войны (ВПВ): 293 погибших и 612 раненых», - сообщают в ООН о тех, кто является каждой десятой жертвой оружия на этой войне. Наибольшее количество жертв мин отмечается в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Черниговской областях.

Распределение по регионам гражданских жертв в Украине, убитых или раненых в результате срабатывания мин, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Из 535 погибших детей 22 ребенка были убиты в результате срабатывания мин. 446 несовершеннолетних погибли от взрывного оружия с большой зоной поражения. 67 детей были застрелены из стрелкового оружия.

Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по полу и по видам оружия, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Среди убитых детей – 135 дошкольников (от новорожденных до семи лет).

Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по возрастам, июль 2023 года. Фото: ohchr.org