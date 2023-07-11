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Пятьсот тридцать пять детей убиты в Украине с начала полномасштабной войны

Число гражданских жертв превысило 25 000 человек
, журналист
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Дети плачут у гробов 14-летних близнецов Анны Аксенченко и Юлии Аксенченко, погибших в результате ракетного удара по пиццерии в Краматорске, Доброполье Донецкая область, Украина, 30 июня 2023 года.
Дети плачут у гробов 14-летних близнецов Анны Аксенченко и Юлии Аксенченко, погибших в результате ракетного удара по пиццерии в Краматорске, Доброполье Донецкая область, Украина, 30 июня 2023 года. Фото: AP Photo / Alex Babenko

ООН подтверждает 9177 убитых и 15 993 раненых мирных жителей Украины с 24 февраля 2022 года. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) опубликовало подробные данные о жертвах войны.

«C 24 февраля 2022 года, с момента начала широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации на Украину, до 30 июня 2023 года УВКПЧ зафиксировало 25 170 случаев гибели или ранения гражданских лиц в 1504 населенных пунктах Украины: 9177 погибших и 15 993 раненых», - сказано в материалах на сайте ведомства Верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка.

Реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц является значительно большим, поскольку многие сообщения все еще ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), отмечают в УВКПЧ ООН.

Число гражданских жертв войны в Украине с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года, июль 2023 года.
Число гражданских жертв войны в Украине с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

В ООН также сообщают о том, что сотрудники всемирной организации «получили информацию» о гибели шестерых взрослых (5 мужчин и 1 женщина) и шестнадцати раненых (2 детей и 14 взрослых, пол которых пока не удалось установить), на территории полуострова Крым. В УВКПЧ второй раз с начала полномасштабной войны сообщают о жертвах среди мирного населения на территории Российской Федерации.

«УВКПЧ также получило информацию в отношении 287 случаев гибели или ранения гражданских лиц, включая 58 погибших (30 мужчин, 21 женщина, 2 мальчика, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока не удалось установить) и 229 раненых (86 мужчин, 51 женщина, 11 мальчиков, 4 девочки, а также 4 ребенка и 73 взрослых, пол которых пока не удалось установить), на территории Российской Федерации», - гласит сообщение правозащитников.

Впервые о жертвах среди гражданских лиц на территории РФ в ООН сообщали в феврале 2023 года, накануне годовщины полномасштабного вторжения.

Наибольшее количество жертв среди гражданских лиц зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской и Луганской областях.

Гражданские жертвы войны в Украине с 24 февраля 2022 года в цифрах по регионам Украины, июль 2023 года.
Гражданские жертвы войны в Украине с 24 февраля 2022 года в цифрах по регионам Украины, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Наибольшее количество жертв среди гражданских лиц имело место в марте и апреле 2022 года. В дальнейшем эти страшные ежемесячные цифры снижались, но весной 2023 года снова начали увеличиваться.

Гражданиские жертвы войны в Украине с 24 февраля 2022 года в распределении по месяцам, июль 2023 года.
Гражданиские жертвы войны в Украине с 24 февраля 2022 года в распределении по месяцам, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Гражданские потери 2022 года в четыре раза превышают аналогичные цифры 2014 года, когда Россия начала прокси-войну на Донбассе. Девять лет назад, по данным ООН, в Украине погибли 2084 человека, в 2022 году – 8126.

Гражданские жертвы в Украине в 2014-2023 годах, июль 2023 года.
Гражданские жертвы в Украине в 2014-2023 годах, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Девять из десяти случаев ранения или гибели гражданских лиц вызваны применением взрывного оружия широко радиуса действия. От бомб, ракет и снарядов погибли 7653 человек, а еще 15 131 были ранены.

Количество гражданских жертв в Украине в результате применения взрывного оружия широкого радуса поражения, июль 2023 года.
Количество гражданских жертв в Украине в результате применения взрывного оружия широкого радуса поражения, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

«С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 905 случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными пережитками войны (ВПВ): 293 погибших и 612 раненых», - сообщают в ООН о тех, кто является каждой десятой жертвой оружия на этой войне. Наибольшее количество жертв мин отмечается в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Черниговской областях.

Распределение по регионам гражданских жертв в Украине, убитых или раненых в результате срабатывания мин, июль 2023 года.
Распределение по регионам гражданских жертв в Украине, убитых или раненых в результате срабатывания мин, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Из 535 погибших детей 22 ребенка были убиты в результате срабатывания мин. 446 несовершеннолетних погибли от взрывного оружия с большой зоной поражения. 67 детей были застрелены из стрелкового оружия.

Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по полу и по видам оружия, июль 2023 года.
Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по полу и по видам оружия, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Среди убитых детей – 135 дошкольников (от новорожденных до семи лет).

Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по возрастам, июль 2023 года.
Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по возрастам, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

Донецкая, Харьковская, Киевская, Луганская и Черниговская области – регионы Украины с наибольшим количеством детей, убитых военными и наемниками. Из 26 регионов Украины, которые контролировал Киев до полномасштабного вторжения российской армии, только в пяти областях нет подтвержденных случаев гибели детей от действий военных.

Распределение несовершеннолетних жертв войны по регионам Украины, июль 2023 года.
Распределение несовершеннолетних жертв войны по регионам Украины, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

С начала 2023 года УВКПЧ ООН подтверждает убийство 51 ребенка. 185 несовершеннолетних были ранены с 1 января. Максимальное количество жертв среди несовершеннолетних отмечается в марте 2022 года: 242 убитых и 264 раненых ребенка.

Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по месяцам, начиная с февраля 2022 года, июль 2023 года.
Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по месяцам, начиная с февраля 2022 года, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

В 2014 -2021 годах от рук участников вооруженного противостояния в Украине погибло 152 ребенка. В 2022-2023 годах были убиты 535 несовершеннолетних.

Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по годам, начиная с 2014 года, июль 2023 года.
Распределение несовершеннолетних жертв войны в Украине по годам, начиная с 2014 года, июль 2023 года. Фото: ohchr.org

В конце 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отмечал, что в настоящее время у мирового сообщества нет механизма привлечения Владимира Путина к персональной ответственности за содеянное и происходящее.

Официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел в интервью Rus.Postimees подробно рассказывала о том, как собираются эти страшные цифры и для чего они будут нужны в будущем.

О том, что гражданских жертв войны намного больше, в интервью Rus.Postimees говорила жительница Харькова Анна Гин. Она рассказала, что из-за вызванных войной проблем резко выросла смертность среди пожилых людей и тех, кто не может сам о себе заботиться. Наша собеседница в 2022 году похоронила обоих родителей, которые формально не являются жертвами применения оружия.

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в депортации украинских детей в Россию.

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