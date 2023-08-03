Во вторник министр климата Кристен Михал поручил совету государственной авиакомпании Nordica провести специальный аудит и выяснить, в чем проблема: первое полугодие компания завершила с убытками на 7,2 млн евро. Nordica - уже вторая государственная авиакомпания, у которой бизнес не задался. Rus.Postimees исследовал, как проваливались все попытки наших чиновников отрастить для Эстонии сильные крылья.

Rus.Postimees сообщал, что авиакомпания Nordic Aviation Group (летает под брендом Nordica) начала процесс реорганизации. Председатель совета Nordic Aviation Group Дэвид О'Брок признал, что одной из причин сложной ситуации, кроме подорожания топлива и других ресурсов, стала слишком оптимистичная стратегия по расширению бизнеса.