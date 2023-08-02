Мнение ⟩ Долго ли осталось государству торговцев?

В 2007 году в Издательстве Академии Наук вышел сборник «Государство торговцев», основанный на интервью со 150 руководителями крупных компаний. По словам редактора издания Марека Тиитси, «идея книги заключалась в том, чтобы рассмотреть текущую ситуацию в наиболее важных экспортных отраслях Эстонии и то, как различные стороны могли бы способствовать повышению конкурентоспособности». В нем критиковалась экономическая модель, основанная на импорте и заемных деньгах, и его резюме, указывающее на необходимость реструктуризации, оказалось пророческим: год спустя рухнул Lehman Brothers, ВВП Эстонии в 2008-2009 годах сократился более чем на 18 процентов, а сто тысяч бэби-бумеров 1980-х отправились в Калевалу и Эстралию.

К чему это напоминание? Недавно спросил у одного банкира, после его тирады о сокращении экспорта и сектора недвижимости, как повысить добавленную стоимость необработанного сырья, вывозимого из Эстонии. Сначала он уклонился от ответа, но потом вскользь обронил, что производство сопряжено с большими рисками. Вот именно!

Банки гораздо более сложным производственным инвестициям предпочитают новостройки на городских окраинах, торговые центры и офисные башни. Все еще! Если здесь уже есть капитал, то его можно проворачивать и получать навар. Однако заявляемый к 2024 году оптимизм роста на фоне растущих цен и Euribor, падения рынков в скандинавских странах и продолжающейся войны остается непонятным.