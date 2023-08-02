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Мнение ⟩ Долго ли осталось государству торговцев?

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Гарри Раагмаа.
Гарри Раагмаа. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees
  • Недвижимость и большие городские автомобили можно обложить налогом
  • Сейчас необходимо инвестировать в конкурентоспособность компаний
  • Развитие предпринимательства – это не просто распределение субсидий

Сейчас самое время вкладывать европейские деньги в конкурентоспособность эстонских компаний, считает обозреватель Postimees Гарри Раагмаа.

В 2007 году в Издательстве Академии Наук вышел сборник «Государство торговцев», основанный на интервью со 150 руководителями крупных компаний. По словам редактора издания Марека Тиитси, «идея книги заключалась в том, чтобы рассмотреть текущую ситуацию в наиболее важных экспортных отраслях Эстонии и то, как различные стороны могли бы способствовать повышению конкурентоспособности». В нем критиковалась экономическая модель, основанная на импорте и заемных деньгах, и его резюме, указывающее на необходимость реструктуризации, оказалось пророческим: год спустя рухнул Lehman Brothers, ВВП Эстонии в 2008-2009 годах сократился более чем на 18 процентов, а сто тысяч бэби-бумеров 1980-х отправились в Калевалу и Эстралию.

К чему это напоминание? Недавно спросил у одного банкира, после его тирады о сокращении экспорта и сектора недвижимости, как повысить добавленную стоимость необработанного сырья, вывозимого из Эстонии. Сначала он уклонился от ответа, но потом вскользь обронил, что производство сопряжено с большими рисками. Вот именно!

Банки гораздо более сложным производственным инвестициям предпочитают новостройки на городских окраинах, торговые центры и офисные башни. Все еще! Если здесь уже есть капитал, то его можно проворачивать и получать навар. Однако заявляемый к 2024 году оптимизм роста на фоне растущих цен и Euribor, падения рынков в скандинавских странах и продолжающейся войны остается непонятным.

Да и правительство вновь склонно реагировать на рецессию крокодильим методом. Недвижимость и большие городские автомобили вполне можно было бы обложить налогом, но вместо того, чтобы горбатиться, сейчас самое подходящее время вкладывать европейские деньги в конкурентоспособность эстонских компаний: в образование, и особенно в региональные инновации, чтобы ускорить зеленые, цифровые и маркетинговые идеи производителей. Новая волна закрытий уже началась, угрожая фермам, лесопилкам, заводам по производству продуктов питания, домов и мебели.

Меры Зеленого перехода в Эстонии, однако, направлены на то, чтобы ускорить создание стартапов в большом городе и доплачивать и без того состоятельным владельцам квартир и автомобилей. Да, новым фирмам следует подстелить соломки, но больший эффект был бы, если открыть глаза на новые возможности руководителям уже действующих компаний и вместо экспорта сырья увеличивать его ценность.

Меры Зеленого перехода в Эстонии, однако, направлены на то, чтобы ускорить создание стартапов в большом городе и доплачивать и без того состоятельным владельцам квартир и автомобилей.

Развитие предпринимательства – это не только раздача субсидий, хотя в случае со строящимся нарвским заводом про производству магнитов это помогло. Обсуждение планировок и анализ ресурсов дали рекомендации по местоположению, финансирование учебных программ местных высших и профессиональных школ добавит квалифицированной рабочей силы, которой повсеместно не хватает, а софинансирование муниципального жилья позволит обосноваться рабочим и их семьям. Это не ракетостроение. Нет необходимости в огромной проектной бюрократии. Не страшно дать и госпомощь.

В 2017 году со студентами и аналитиками Госканцелярии мы делали обзор политики развития отдельных европейских стран. Спектр мер поддержки на самом деле намного шире: от дифференциации платы за передачу электроэнергии и подготовки инфраструктуры до создания региональных колледжей и инновационных центров. Мы также поговорили с инвесторами. Последние тогда сказали, как и сборник 2007 года и сегодняшние банкиры: вкладывать деньги в производство бесполезно. Государство торговцев продолжается.

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