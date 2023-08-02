Россия признала проблемы со строительством на границе с Эстонией терминала по сжижению газа

Строительство комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге сдвигается минимум на два года, признал губернатор Ленобласти. Из-за войны из проекта вышли немцы.
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Российские власти признали невозможность реализации проекта по сжижению газа, который по планам должен располагаться недалеко от Эстонии. Губернатор соседнего с Эстонией российского региона Александр Дрозденко заявил на пресс-конференции, что комплекс по переработке газа в Усть-Луге не смогут начать строить в 2023 году, как это ранее неоднократно заявлялось.
«Проект будет реализован, и мы это понимаем. Единственное, что срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока сдвижка называется - два года. В тех условиях, в которых мы оказались, это нормально», - цитируют Дрозденко российские СМИ.
Дрозденко признал, что проблемы в реализации проекта связаны с последствиями развязанной Путиным войны, хотя и не произнес этого буквально. Чиновник пояснил, что на сроках строительства сказался выход из проекта немецкой компании Linde.
«Компания Linde поступила не по-партнерски, понятно, что это не их желание. Сейчас идут судебные дела, вы не хуже меня знаете, что есть убытки, есть ущерб, он будет возмещен, если суд будет беспристрастен и справедлив», - пожаловался Дрозденко.
Чиновник верит, что российским олигархам удастся найти замену выпавшим из проекта немецким технологиям.
«Сегодня активно работают инвесторы по иным рынкам, по замещению технологии, и это получается. По моим данным, появились партнеры, которые гарантировали представление определенных узких моментов в технологии, которые были критичны с уходом Linde», - уточнил губернатор Ленобласти.
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Проект по переработке и сжижению газа в Усть-Луге пытаются реализовать компания «Газпром» и ее дочки. До войны предполагалось, что первые очереди комплекса начнут работу уже в 2023 году, а все строительство завершится в 2024 году. Торговцы российским газом планируют ежегодно перерабатывать в Усть-Луге 45 млрд куб. м газа, чтобы производить сначала около 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), а в дальнейшем около 20 млн тонн. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) предполагалось направлять в газотранспортную систему «Газпрома».