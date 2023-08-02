Риск или глупость: покупка препаратов вне аптеки

Даже имея небольшую справочную информацию, требуется около минуты, чтобы найти группы в соцсетях, где препараты продаются из рук в руки и в некоторых случаях заказываются оптом из-за рубежа – например, Германии.

Специалист отдела надзора Департамента лекарственных средств Эвелин Саар пояснила, что эти препараты должны регулироваться так же, как и любые другие лекарства, отпускаемые без рецепта. «Продажа гомеопатических препаратов обязана регулироваться так же, как и лекарств, то есть они должны иметь разрешение на продажу и могут продаваться только в аптеке. Частным лицам не разрешается предлагать или продавать гомеопатические препараты в Интернете», – говорит Саар.

Ранее Rus.postimees уже писал о том, как родительница давала ребенку, который предположительно находился в шоковом состоянии из-за обезвоживания, препараты «Фосфор» и «Чайна» вместо оказанаия немедленной медицинской помощи. Полиция передала дело сотрудникам службы защиты детей.

«Упомянутые продукты могут быть гомеопатическими препаратами, которые обычно используются при более легких заболеваниях, – прокомментировала прозвучавшие названия Саар. – Если гомеопатические препараты не используются целенаправленно или если есть надежда на немедленное излечение в случае серьезных заболеваний, их применение может оказаться опасным», — добавил он.

По словам Сааре, как и в случае с любым другим лекарством, при использовании гомеопатических препаратов следует проконсультироваться с фармацевтом или врачом.