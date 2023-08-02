Галерея ⟩ Испанские ВВС взяли на себя охрану воздушного пространства Эстонии

«Вильнюсский саммит стал историческим шагом вперед в направлении укрепления системы противовоздушной обороны НАТО - лидеры стран-союзников согласовали новую модель противовоздушной обороны, которая фокусируется на восточном крыле НАТО. В рамках этого истребители и системы ПВО могут вместе практиковаться в том, как плавно переходить от обеспечения безопасности с воздуха к позиции противовоздушной обороны. Миссия НАТО по обеспечению воздушной безопасности в Эмари демонстрирует приверженность союзников обороне нашего региона и посылает России мощный сигнал сдерживания - НАТО сильно и едино», - заявил канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.

«Мы благодарим Королевские ВВС Великобритании за образцовую работу по обеспечению безопасности воздушного пространства Эстонии во время последней ротации и за укрепление нашего потенциала сотрудничества во время учений. Мы приветствуем возвращение ВВС Испании в Эмари», - добавил канцлер.

Истребители, прибывшие в Эмари, несут круглосуточное дежурство на базе, выполняя по мере необходимости разведывательные полеты и совершают регулярные тренировочные полеты.

С 2014 года Великобритания приняла участие в трех миссиях по обеспечению воздушной безопасности в Эмари.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon - это двухмоторный реактивный истребитель, созданный совместно Германией, Италией, Испанией и Великобританией. Многофункциональность самолета заключается в том, что он может использоваться как истребитель для противовоздушной обороны, как штурмовик для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения различных разведывательных задач.

Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО осуществляют контроль воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы на ротационной основе с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. В рамках Чикагского саммита 2012 года Североатлантический совет продлил миссию по обеспечению воздушной безопасности стран Балтии на неопределенный срок.