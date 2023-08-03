СМЕЛЕЕ! ⟩ Бизнес-гуру Вескимяги: разумнее отказаться от автоналога, за провал Nordica должен кто-то ответить

- Спад промышленности уже превысил 12%
- Мебельные фирмы перешли на 4-дневку
- Немыслимо поднимать сразу все налоги
Экономика подождет, автоналог – важнее? Почему восстановление после кризиса снова откладывается? Государство не обязано помогать и строить?
Экономика подождет, автоналог – важнее? Почему восстановление после кризиса снова откладывается? Государство не обязано помогать и строить?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель, председатель правления Союза производителей мебели Энн Вескимяги.
Фрагменты беседы:
– Начнем с резонансного заявления реформиста Сийма Калласа о том, что автоналог нужно поднять до 1000 евро в год, а государство вообще не обязано строить дороги. Вы согласны с этим? Государство не обязано помогать и строить?
– Очень трудно согласиться с таким мнением. Понятно, что Сийм Каллас хочет поддержать реформистов как авторов идеи о введении автоналога, а заодно высказать поддержку правительству своей дочери, Каи Каллас.
Единственное, что я точно не понимаю, почему одновременно поднимают сразу все налоги: налог с оборота, подоходный налог, топливный акциз и вдобавок к этому вводят двойной автоналог, который придется платить при регистрации и делать ежегодный взнос.
– У многих складывается впечатление, что правительство действует по принципу – экономика подождет, главное поднять налоги. Не так ли?
– Я все еще надеюсь, что правительство откажется от введения автоналога, так как более 70% населения высказываются против.
Повышение всех налогов сразу вызовет дополнительную инфляцию.
Мы же знаем, что Эстония по этому показателю занимает лидирующие позиции в Европе. Кроме того, ВВП страны демонстрирует самый большой спад в ЕС (в I квартале -3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года – прим. ред.). В некоторых отраслях минус значительно больше 3%.
Спад промышленности Эстонии уже превысил 12%. Происходящее в мебельной отрасли сильно тревожит. Большинство фирм вынуждены перейти на четырехдневку.
Спрос упал. Данная мера является единственным выходом, чтобы хоть как-то остаться на плаву.
– Вы как-то отметили, что прошлый год разрушительно повлиял на промышленность, а нынешний? Что-то изменилось к лучшему?
– Ничего не изменилось к лучшему. Проблемы в разных отраслях промышленности даже не с кем обсудить. Каждый пытается выжить, как может. Нет ни малейшей поддержки промышленности, дающей основной прирост ВВП. С нашими проблемами ни до кого не достучаться.
– Какой поддержки вы ждете?
– Уже поздно на что-то надеться. Поддержка нужна была год назад, когда подскочили цены на энергоносители. Мы просили не дотации, а хотели, чтобы наше правительство воспользовалось опытом соседних стран – Финляндии, Латвии, Литвы. Например, свело бы плату за сетевую услугу к нулю, как в Латвии.
– Наши СМИ задаются вопросом, почему экономика Литвы растет, а наша продолжает падать?
– Литва регулярно поддерживает свою промышленность, развитие IT-технологий, закупку нового оборудования. Уже 10–15 лет назад в это вкладывались средства ЕС. Вклад Эстонии был близок к нулю.
Убежден, что без экономического роста Эстонии придется очень сложно. Если в сложившейся ситуации еще поднимать все налоги, обстановка только ухудшится.
– Вы оцениваете скептически недавние налоговые решения правительства?
– Позитивно к этому относиться невозможно. Жаль, что за ошибки, в том числе совершенные в прошлом, никто не отвечает.
Литва решительно обложила дополнительным налогом сверхприбыли банков. Они нашли выход из трудного положения, не залезая в карман к простому налогоплательщику.
Это смелый шаг!
– Почему у нас сверхприбыли банков и энергосектора – неприкасаемы?
– Лучше спросить у правительства. Возможно, просто не хватает смелости.
– Еще одна резонансная тема недели – многомиллионные убытки национальной авиакомпании Nordica (семь млн евро за полгода). История Estonian Air и отказ от создания единой авиакомпании стран Балтии на базе Air Baltic нас ничему не научили?
– Судя по тому, что происходит сегодня с Nordica, мы ничему не научились. Создание единой авиакомпании стран Балтии на базе Air Baltic, возможно, было бы самым разумным решением.
То, к чему Nordica скатилась сегодня, не выдерживает никакой критики. Считаю, что кто-то должен за это ответить.
Nordica, существующая на деньги эстонского налогоплательщика, не летает из Таллинна, осуществляя перевозки за рубежом. Эта модель имеет право на существование, если бы речь шла о частной компании. Но действовать так за счет эстонского налогоплательщика – это уже слишком.
– В соцсетях все чаще задаются вопросом: простой человек обязан платить все больше налогов, а государство не обязано помогать и строить?
– Думаю, что наш народ слишком легко соглашается с тем, что ему не нравится. Правительство должно отвечать за неправильно принятые решения, за убытки и неоправданные расходы. И пока наши политики не научатся брать на себя ответственность, трудно надеяться на перемены к лучшему.
– Насколько обоснованны предложенные налоговые изменения?
– Я не слышал и не видел никаких обоснований и анализов. Кроме того, я до сих пор не услышал ответа на вопрос, как будут сокращать свои расходы министерства и ведомства. Боюсь, что без этого простому человеку останется только платить и платить.
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tad Baker