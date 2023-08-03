СМЕЛЕЕ! ⟩ Бизнес-гуру Вескимяги: разумнее отказаться от автоналога, за провал Nordica кто-то должен ответить

Спрос упал. Данная мера является единственным выходом, чтобы хоть как-то остаться на плаву.
– Вы как-то отметили, что прошлый год разрушительно повлиял на промышленность, а нынешний? Что-то изменилось к лучшему?
– Ничего не изменилось к лучшему. Проблемы в разных отраслях промышленности даже не с кем обсудить. Каждый пытается выжить, как может. Нет ни малейшей поддержки промышленности, дающей основной прирост ВВП. С нашими проблемами ни до кого не достучаться.
– Какой поддержки вы ждете?
– Уже поздно на что-то надеться. Поддержка нужна была год назад, когда подскочили цены на энергоносители. Мы просили не дотации, а хотели, чтобы наше правительство воспользовалось опытом соседних стран – Финляндии, Латвии, Литвы. Например, свело бы плату за сетевую услугу к нулю, как в Латвии.
– Наши СМИ задаются вопросом, почему экономика Литвы растет, а наша продолжает падать?
– Литва регулярно поддерживает свою промышленность, развитие IT-технологий, закупку нового оборудования. Уже 10–15 лет назад в это вкладывались средства ЕС. Вклад Эстонии был близок к нулю.
Убежден, что без экономического роста Эстонии придется очень сложно. Если в сложившейся ситуации еще поднимать все налоги, обстановка только ухудшится.
– Вы оцениваете скептически недавние налоговые решения правительства?
– Позитивно к этому относиться невозможно. Жаль, что за ошибки, в том числе совершенные в прошлом, никто не отвечает.
Литва решительно обложила дополнительным налогом сверхприбыли банков. Они нашли выход из трудного положения, не залезая в карман к простому налогоплательщику.