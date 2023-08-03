Задержанных на белорусской границе литовских радикалов обвинили в похищении детей

Литовские правоохранители во вторник задержали экстремистов, похитивших своих детей и пытавшихся вывезти их в Беларусь, сообщает портал общественного телерадиовещания Литвы.
Инга и Миндаугас Вилчинскас находились в розыске полиции с 18 июля, когда они выкрали своих троих детей из детского дома в Каунасе.
Детей в возрасте девяти, семи и пяти лет забрали у родителей в июне из-за ненадлежащего с ними обращения. По данным служб по защите детей, дети не ходили в школу, а их родители отказывались общаться со школьной администрацией и работниками службы опеки.
Родители являются членами так называемого Движения суверенных граждан, не имеют действующих документов и не признают Литовскую Республику или ее законы.
Начальник полиции Каунасского уезда Миндаугас Баршис заявил на пресс-конференции во вторник вечером, что семья была задержана при попытке пересечь белорусскую границу.
Родители передвигались на Ford Focus с немецкими номерами и предъявили пограничникам поддельные документы.
Пока пограничники их проверяли, машина рванула в сторону белорусской границы. В ней также находился третий взрослый, гражданин Литвы, чья личность на данный момент не установлена.
«Они ехали со скоростью 100 км/ч по гравийной дороге и были задержаны через два километра возле государственной границы», - сказал глава Вильнюсской пограничной службы Дарюс Шкарнулис.
По его словам, родители намеревались перевести детей через белорусскую границу по лесу пешком. Семья раньше жила в Германии, но в прошлом году вернулась в Литву.
«Поступали многочисленные сообщения о возможных нарушениях прав детей, одно из них поступило от полиции о возможном домашнем насилии, другие – от служб социальной защиты и школы», - заявила на пресс-конференции глава Департамента защиты детей Илма Скуодене.
Скуодене добавила, что от властей Германии не поступало сообщений о возможных злоупотреблениях в отношении детей в семейном кругу.
После задержания детей вернули в детский дом «Пастоге» в Каунасе. По словам Скуодене, их осмотрели врачи и психологи, они чувствуют себя хорошо.
«В течение последних нескольких недель у детей были необычные переживания, поэтому наша первичная задача – обеспечить им безопасную среду и позаботиться об их физической и эмоциональной безопасности», - сказала в среду BNS Скуодене.
Прокурор объявил вчера, что родителям предъявлено обвинение в похищении детей, а на прошлой неделе суд выдал ордер на их арест.
Теперь суд должен решить, как долго держать родителей под арестом. По данным прокуратуры, они подали ходатайство о заключении родителей под стражей на два месяца.
Силы безопасности Литвы охарактеризовали т.н. Движение суверенных граждан как антигосударственную экстремистскую идеологию, отрицающую легитимность государства.
С этим движением считают себя связанными несколько сотен человек, из них несколько десятков считают себя гражданами Советского Союза.