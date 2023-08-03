Задержанных на белорусской границе литовских радикалов обвинили в похищении детей

Инга и Миндаугас Вилчинскас находились в розыске полиции с 18 июля, когда они выкрали своих троих детей из детского дома в Каунасе.

Детей в возрасте девяти, семи и пяти лет забрали у родителей в июне из-за ненадлежащего с ними обращения. По данным служб по защите детей, дети не ходили в школу, а их родители отказывались общаться со школьной администрацией и работниками службы опеки.

Родители являются членами так называемого Движения суверенных граждан, не имеют действующих документов и не признают Литовскую Республику или ее законы.

Начальник полиции Каунасского уезда Миндаугас Баршис заявил на пресс-конференции во вторник вечером, что семья была задержана при попытке пересечь белорусскую границу.

Родители передвигались на Ford Focus с немецкими номерами и предъявили пограничникам поддельные документы.

Пока пограничники их проверяли, машина рванула в сторону белорусской границы. В ней также находился третий взрослый, гражданин Литвы, чья личность на данный момент не установлена.

«Они ехали со скоростью 100 км/ч по гравийной дороге и были задержаны через два километра возле государственной границы», - сказал глава Вильнюсской пограничной службы Дарюс Шкарнулис.

По его словам, родители намеревались перевести детей через белорусскую границу по лесу пешком. Семья раньше жила в Германии, но в прошлом году вернулась в Литву.