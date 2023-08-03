ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Кая Каллас, налоговое насилие не избавит экономику Эстонии от ее главной слабости

Производительность труда в Эстонии продолжает уступать многим странам ЕС. Наш показатель, по данным Евростата за 2022 год, - 82,8 пункта. В Чехии и Польше - 84,9; в Финляндии - 105,8; в Германии - 102,7. Нам уступают такие страны как Латвия (75,3) и Венгрия (74,4). Средний показатель по ЕС - 103,8 пункта.

Мы производим не так много ценной продукции и услуг, чтобы успешно конкурировать на международном рынке и обогащаться. Рост ИТ-сектора за последние годы не может не радовать, как и известие о скором начале строительства магнитного завода в Ида-Вирумаа и центра производства и технологий Ericsson в Таллинне, однако структура экономики по-прежнему благоволит малооплачиваемому труду и продукции с невысокой добавочной стоимостью. Условно и практически: все еще просто валим лес на вывоз, вместо того, чтобы делать из него в Эстонии хорошую бумагу.

Прихода в Эстонию международных гигантов не наблюдается в силу нашей периферийности и непредсказуемости восточного соседа, а также наличия в некоторых странах ЕС более благоприятных налоговых условий.

Как сегодня пишет Rus.Postimees, мы даже не можем сами организовать важное для экономики нормальное авиасообщение с миром, отдавая все на откуп изменчивым крупным авиакомпаниям. Не говоря уже про забытый проект скоростной трассы в сторону Европы Via Baltica или вечно буксующий железнодорожный проект Rail Baltica.