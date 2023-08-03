ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Кая Каллас, налоговое насилие не избавит экономику Эстонии от ее главной слабости

Правительство включило режим социализма – они верят, что кошельки жителей и бизнесов Эстонии настолько набились за последние 30 лет, что смогут легко адаптироваться к повальному увеличению существующих налогов и введению новых, таких как автоналог. О чем правительство Каллас забыло, так это о том, что Эстония – далеко не высокоразвитая экономика.
Производительность труда в Эстонии продолжает уступать многим странам ЕС. Наш показатель, по данным Евростата за 2022 год, - 82,8 пункта. В Чехии и Польше - 84,9; в Финляндии - 105,8; в Германии - 102,7. Нам уступают такие страны как Латвия (75,3) и Венгрия (74,4). Средний показатель по ЕС - 103,8 пункта.
Мы производим не так много ценной продукции и услуг, чтобы успешно конкурировать на международном рынке и обогащаться. Рост ИТ-сектора за последние годы не может не радовать, как и известие о скором начале строительства магнитного завода в Ида-Вирумаа и центра производства и технологий Ericsson в Таллинне, однако структура экономики по-прежнему благоволит малооплачиваемому труду и продукции с невысокой добавочной стоимостью. Условно и практически: все еще просто валим лес на вывоз, вместо того, чтобы делать из него в Эстонии хорошую бумагу.
Прихода в Эстонию международных гигантов не наблюдается в силу нашей периферийности и непредсказуемости восточного соседа, а также наличия в некоторых странах ЕС более благоприятных налоговых условий.
Как сегодня пишет Rus.Postimees, мы даже не можем сами организовать важное для экономики нормальное авиасообщение с миром, отдавая все на откуп изменчивым крупным авиакомпаниям. Не говоря уже про забытый проект скоростной трассы в сторону Европы Via Baltica или вечно буксующий железнодорожный проект Rail Baltica.
Совершенно ясно, что не налоги сами по себе помогут обеспечить ресурсами медицину, образование, социалку и оборону, а мощная экономика. Налоги - это всего лишь административный акт по сбору того, что заработали другие. Целенаправленные инвестиции в улучшение бизнес-климата и образования - это настоящие решения для укрепления экономики.
Конечно, у правительства есть и сильные аргументы: народ Эстонии хочет все более качественную медицину и другие госуслуги, поддерживает укрепление обороноспособности, все сотрудники публичного сектора хотят получать нормальную зарплату. Хотят все и всего прямо сейчас. Например, анализ Министерства социальных дел показал, что при нынешней модели финансирования к 2035 году дефицит Кассы здоровья составит 900 млн евро. Похоже на приближающуюся катастрофу. На все нужно все больше денег и быстро, это невозможно обойти стороной. При этом народ, естественно, не очень любит налоги - возникает противоречие.
Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы коалиционные партии - социал-демократы, реформисты и «Ээсти 200» - предложили программы по улучшению экономической ситуации и улучшению финансовой дисциплины. Иначе сборами дыры забьем, а основную проблему не решим.
Вот только несколько возможных пунктов, на которые правительству стоит обратить внимание:
1. Сбор налогов. Эстония недополучает сотни миллионов евро ежегодно из-за преступных схем и неспособности налоговиков их раскрывать. Было бы хорошо заняться этим до того, как придумывать новые налоги.
2. Образование. С малооплачиваемыми учителями и лекторами мы не можем обеспечивать современное образование. У нас все еще много слабых школ, много проблем с квалификацией сотрудников образования. Много детей выпадает из образования. Без хорошо подготовленных и образованных участников рынка труда мы не сможем совершить прорыв.
3. Привлечение международного бизнеса. Можно рассмотреть налоговые бонусы для платящих постоянные дивиденды больших компаний, важно предложить удобную и предсказуемую среду. Имидж Эстонии как открытого дигитального государства надо беречь и усиливать.
4. Упрощение бюрократии. Бизнес в Эстонии должно быть просто не только основать (с этим все хорошо), но потом и управлять им в рамках правового поля.
5. Государственные инвестиции. Сотни миллионов евроденег простаивают, в Ида-Вирумаа правительство не может найти днем с огнем, куда отдать «зеленые деньги». Это указывает на отсутствие хороших идей и слабость стратегического планирования.
6. Экономия. Нужны ли нам все ведомства в том виде, в котором они есть? Мы не уверены. К примеру, зачем маленькой Эстонии отдельные Департамент лекарств и Департамент здоровья? Какие рабочие места в публичном секторе можно дигитализировать, чтобы сэкономить?
Несмотря на все проблемы, у нас довольно бодрое и трудолюбивое общество. В Эстонии образование ценится как идея. В нашей стране не доминирует эмоция безнадежности. Налоги собирать надо, но когда это переходит в налоговое насилие, то нужно бить тревогу. Страна не становится богаче, собирая налоги, она богатеет, если больше и лучше работает.