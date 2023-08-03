Польша и Литва опасаются провокаций со стороны России и Беларуси

Встреча состоялась через два дня после того, как белорусские вертолеты ненадолго вторглись в воздушное пространство Польши, что было воспринято как провокация.

Обе страны восточного крыла НАТО усилили охрану границы после того, как после неудавшегося восстания в июне в Беларусь были переброшены несколько тысяч наемников из ЧВК «Вагнер».

Позже в разговоре с литовскими журналистами Науседа отметил, что количество наемников «Вагнера» ​​в Беларуси не является конечным, в будущем оно может дойти до 10 000.

«Понятно, что количество боевиков «Вагнера» в Беларуси не конечное, что есть планы развернуть до 10 000 вагнеровцев. Сейчас, скорее всего, процесс завершен только наполовину. Это серьезная сила», - подчеркнул он.

«Россия и Беларусь усиливают давление на границах, количество провокаций растет, и мы должны осознавать, что их количество будет расти», - заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с президентом Литвы Гитаной Науседой.

МИД Беларуси опроверг информацию о том, что белорусские вертолеты заходили на территорию Польши, в то время как местные жители разместили в социальных сетях фотографии, на которых отчетливо видны белорусские знаки отличия на вертолетах.