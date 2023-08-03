Польша и Литва опасаются провокаций со стороны России и Беларуси

Премьер-министр Польши и президент Литвы встретились сегодня в так называемом Сувалкском коридоре, где границы стран-членов НАТО пересекаются с границами Беларуси и Калининградской области России, и предостерегли от провокаций со стороны Москвы и Минска.
Встреча состоялась через два дня после того, как белорусские вертолеты ненадолго вторглись в воздушное пространство Польши, что было воспринято как провокация.
Обе страны восточного крыла НАТО усилили охрану границы после того, как после неудавшегося восстания в июне в Беларусь были переброшены несколько тысяч наемников из ЧВК «Вагнер».
Позже в разговоре с литовскими журналистами Науседа отметил, что количество наемников «Вагнера» в Беларуси не является конечным, в будущем оно может дойти до 10 000.
«Понятно, что количество боевиков «Вагнера» в Беларуси не конечное, что есть планы развернуть до 10 000 вагнеровцев. Сейчас, скорее всего, процесс завершен только наполовину. Это серьезная сила», - подчеркнул он.
«Россия и Беларусь усиливают давление на границах, количество провокаций растет, и мы должны осознавать, что их количество будет расти», - заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с президентом Литвы Гитаной Науседой.
МИД Беларуси опроверг информацию о том, что белорусские вертолеты заходили на территорию Польши, в то время как местные жители разместили в социальных сетях фотографии, на которых отчетливо видны белорусские знаки отличия на вертолетах.
Лидеры встретились в Сувалкском коридоре - малонаселенной 96-километровой полосе вдоль польско-литовской границы. Коридор соединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Он отделяет Беларусь от Калининградской области России, которая, в свою очередь, не имеет связи с остальной территорией России.
Западные военные аналитики давно предупреждают, что Сувалкский коридор является горячей точкой в случае конфронтации между Россией и НАТО. Существует опасение, что если Россия займет этот коридор, то страны Балтии окажутся отрезанными от Польши и других стран НАТО.
По мнению Науседы, Сувалкский коридор останется беззащитным даже после вступления Швеции в НАТО.
«Некоторые говорят, что достигнутое на саммите НАТО соглашение о будущем членстве Швеции изменит геополитическую ситуацию и что стратегическое значение Сувалкского коридора уменьшится. Я определенно не согласен с этой точкой зрения и считаю, что Сувалкский коридор останется потенциальным объектом провокаций как со стороны России, так и со стороны Беларуси», - сказал президент Литвы.
«На протяжении многих лет наши границы останавливали различные гибридные атаки. Россия и Беларусь активизируют свои многочисленные провокации и интриги с целью дестабилизации границы на восточном фланге НАТО», - сказал Моравецкий.
«Сегодня польско-литовская граница - это граница свободного мира, останавливающая давление со стороны деспотического Востока», - добавил он.