МНЕНИЕ ⟩ Собранные с помощью автоналога деньги нужно тратить не на все подряд, а на дороги

Введение налога на автомобили уже значительное время как стало острой темой в повестке дня. Постоянно задавался вопрос, на что пойдут эти деньги, но четкого ответа не давалось. Теперь вот министр финансов Март Вырклаэв заявил, что эти деньги пойдут на все что угодно, потому что дефицит бюджета очень большой.
Я - отец в многодетной семье, проживающий более чем в 30 километрах от Пярну, и мне необходимо передвигаться на машине из-за четверых детей. Калькулятор автоналога, который стал публиковаться несколько недель назад, показывает, что я начну платить в год от 150 до 250 евро, которые, как теперь стало ясно, пойдут на латание дыр в бюджете.
Но это же бред. Налоговые сборы не должны заполнять произвольную бюджетную дыру, напротив, они должны иметь конкретное назначение.
Благодаря социальному налогу можно выплачивать пенсии и медицинскую страховку, часть подоходного налога идет в местное самоуправление по месту жительства человека. В случае этих налогов цель известна. О них не говорят как о восполнителях бреши в госбюджете.
Согласно предварительной статистике Департамента транспорта, за семь месяцев этого года в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии погиб 31 человек, что на два человека больше, чем в прошлом году.
Всего было зафиксировано 893 серьезных ДТП, в которых, помимо 31 погибшего, пострадали 1012 человек.
В прошлом году за первые семь месяцев было зафиксировано 990 серьезных ДТП, в которых 29 человек погибли и 1114 получили ранения. Всего же в 2022 году было зафикисировано 1701 серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором 1918 человек получили травмы и 50 человек погибли.
Это очень большие количества, и существенная доля среди этих жертв и пострадавших связана с небезопасными дорогами. Я хотел бы безопасно передвигаться за заплаченный автоналог. Давайте же лучше приведем в порядок нашу дорожную сеть! Будь это велосипедные дорожки, большие шоссе или сельские дороги. Цель должна состоять в том, чтобы с помощью этих дополнительно собираемых денег сделать повседневное вождение более безопасным.
Например, Via Baltica, стонущая от большой транспортной нагрузки, долгие годы уже ждет строительства полос формата 2+2. Я могу честно сказать, что в интересах безопасности моей семьи я по возможности избегаю шоссе Таллинн-Пярну, когда еду в столицу. Из-за очень интенсивного движения на этой магистрали нередко возникают напряженные ситуации. К счастью, есть и альтернативы этому шоссе, но, может быть, эту магистраль как раз и можно было бы побыстрее сделать безопасной именно за счет налога на автомобили?