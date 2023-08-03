МНЕНИЕ ⟩ Собранные с помощью автоналога деньги нужно тратить не на все подряд, а на дороги

Я - отец в многодетной семье, проживающий более чем в 30 километрах от Пярну, и мне необходимо передвигаться на машине из-за четверых детей. Калькулятор автоналога, который стал публиковаться несколько недель назад, показывает, что я начну платить в год от 150 до 250 евро, которые, как теперь стало ясно, пойдут на латание дыр в бюджете.

Но это же бред. Налоговые сборы не должны заполнять произвольную бюджетную дыру, напротив, они должны иметь конкретное назначение.

Благодаря социальному налогу можно выплачивать пенсии и медицинскую страховку, часть подоходного налога идет в местное самоуправление по месту жительства человека. В случае этих налогов цель известна. О них не говорят как о восполнителях бреши в госбюджете.

Согласно предварительной статистике Департамента транспорта, за семь месяцев этого года в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии погиб 31 человек, что на два человека больше, чем в прошлом году.

Всего было зафиксировано 893 серьезных ДТП, в которых, помимо 31 погибшего, пострадали 1012 человек.

В прошлом году за первые семь месяцев было зафиксировано 990 серьезных ДТП, в которых 29 человек погибли и 1114 получили ранения. Всего же в 2022 году было зафикисировано 1701 серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором 1918 человек получили травмы и 50 человек погибли.

Это очень большие количества, и существенная доля среди этих жертв и пострадавших связана с небезопасными дорогами. Я хотел бы безопасно передвигаться за заплаченный автоналог. Давайте же лучше приведем в порядок нашу дорожную сеть! Будь это велосипедные дорожки, большие шоссе или сельские дороги. Цель должна состоять в том, чтобы с помощью этих дополнительно собираемых денег сделать повседневное вождение более безопасным.