Чиновников в РФ перевели на удаленку из-за ударов дронов по Москве

Текущая ситуация с экономическим развитием России на фоне военных ударов по Москве позволила сотрудникам сразу нескольких министерств правительства РФ работать из дома. Глава Миноэкономразвития Максим Решетников перевел своих подчиненных на удаленку как минимум до 1 сентября, сообщает 3 августа «Коммерсант» со ссылкой на копию приказа министра.

«Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», - отмечается в документе.

Персональный режим «я в домике» для подчиненных главного чиновника РФ, ответственного за экономическое развитие страны, введен после двух ударов по небоскребу, где базируется Миноэкономразвития. Первый удар случился в ночь на 30 июля. Второй взрыв дрона-камикадзе прогремел 1 августа, в результате чего были разрушены офисные помещения в небоскребе «Москва-сити».

Стоит отметить, что российские министры по разному ценят жизнь и здоровье своих подчиненных. Так, глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, чей офис в том же комплексе зданий тоже пострадал от атак беспилотников, разрешил своим подчиненным поработать на удаленке только до конца текущей недели.

«Только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы, - написал Шадаев в соцсетях, уточнив, что разрушения сделали невозможной работу сразу на двух этажах. - Максимум через неделю мы вернемся в привычный режим».

Глава Минцифры Максут Шадаев отпустил подчиненных на удаленку только на несколько дней, несмотря на разрушение офиса министерства после удара беспилотника, август 2023 года. Фото: сайт Госдумы РФ