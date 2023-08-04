IRONMAN Tallinn откроется концертом фолк-группы «Свята ватра»

В эти выходные в Таллинне пройдет шестой по счету триатлон IRONMAN Tallinn. В субботу соревнование пройдет на полной дистанции, а в воскресенье запланировано проведение чемпионата Европы IRONMAN 70.3.
В течение двух дней на дистанцию выйдет почти 2500 участников.
Занятия найдутся для всех, организаторы предусмотрели обширную развлекательную программу.
В пятницу, накануне соревнований, пройдет благотворительная акция «Двигаемся ради украинских триатлетов!», а также детский забег IRONKIDS. Билеты на детские соревнования уже распроданы, а на старт ожидается 1000 детей – это абсолютный рекорд по количеству участников.
Цель благотворительной акции – собрать деньги в пользу юных триатлетов из Украины, которые с началом войны не смогли вернуться домой.
«Подростки полтора года живут и тренируются в Европе. Собранные в качестве оплаты за участие в триатлоне деньги будут перечислены в Федерацию триатлона Украины для оплаты расходов на размещение, соревнования и тренировки спортсменов», - сказал главный организатор мероприятия Айн-Алар Юхансон.
Вечером, в 19.00 начнется бесплатный концерт – запланировано выступление эстонско-украинского ансамбля фолк-музыки «Свята ватра», а также украинской певицы Анастасии Колесник.
На втором этаже ТЦ «Рокка-аль-Маре» откроется выставка-ярмарка, посвященная IRONMAN. Там также можно будет приобрести всевозможную продукцию, связанную с соревнованиями. IRONMAN EXPO будет открыт до 19.00 воскресенья.
Стоит напомнить, что из-за соревнований будет изменена организация движения.
Полная дистанция соревнований IRONMAN включает в себя заплыв на 3,8 км в озере Харку, велопробег на 180 км по Таллинну и его окрестностям и бег на 42,195 км. В гонке Ironman 70.3 все дистанции нужно делить на два. Кроме того, есть также отдельное командное соревнование, в котором каждый участник должен пройти один этап. Накануне соревнований состоится детский забег Ironkids.