IRONMAN Tallinn откроется концертом фолк-группы «Свята ватра»

В течение двух дней на дистанцию выйдет почти 2500 участников.

Занятия найдутся для всех, организаторы предусмотрели обширную развлекательную программу.

В пятницу, накануне соревнований, пройдет благотворительная акция «Двигаемся ради украинских триатлетов!», а также детский забег IRONKIDS. Билеты на детские соревнования уже распроданы, а на старт ожидается 1000 детей – это абсолютный рекорд по количеству участников.

Цель благотворительной акции – собрать деньги в пользу юных триатлетов из Украины, которые с началом войны не смогли вернуться домой.

«Подростки полтора года живут и тренируются в Европе. Собранные в качестве оплаты за участие в триатлоне деньги будут перечислены в Федерацию триатлона Украины для оплаты расходов на размещение, соревнования и тренировки спортсменов», - сказал главный организатор мероприятия Айн-Алар Юхансон.

Вечером, в 19.00 начнется бесплатный концерт – запланировано выступление эстонско-украинского ансамбля фолк-музыки «Свята ватра», а также украинской певицы Анастасии Колесник.

На втором этаже ТЦ «Рокка-аль-Маре» откроется выставка-ярмарка, посвященная IRONMAN. Там также можно будет приобрести всевозможную продукцию, связанную с соревнованиями. IRONMAN EXPO будет открыт до 19.00 воскресенья.

Стоит напомнить, что из-за соревнований будет изменена организация движения.